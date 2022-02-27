«Чужестранка» по романам Дианы Гэблдон получит приквел

Портал Variety уведомляет, что экранная вселенная «Чужестранки» разрастается — многосерийная экранизация серии романов-бестселлеров Дианы Гэблдон в ближайшем будущем прирастёт приквелом. Официально его ещё не объявили, но осведомлённые инсайдеры сообщают, что проект уже в разработке.

Заниматься новым сериалом канала Starz будет нынешний шоураннер «Чужестранки» Мэттью Б. Робертс — он выступит сценаристом проекта, а также его исполнительным продюсером совместно с создателем основного сериала Рональдом Д. Муром.

Никаких сюжетных подробностей приквела пока не сообщают, поэтому непонятно, как далеко в прошлое отодвинется повествование. Ясно одно — участники каста «Чужестранки» вряд ли в нём появятся, хотя чьё-нибудь камео и не исключается.

Меж тем долгожданный для армии фанатов восьмисерийный шестой сезон «Чужестранки» с Сэмом Хьюэном и Катриной Балф стартует же скоро — 6 марта.