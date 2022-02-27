 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Метагалактический мегакинопортал
Полностью преобразившаяся Ребел Уилсон на первом кадре фильма «Выпускной класс» Бездна чёрного юмора и отличной актёрской игры — появились кадры второго сезона «Жизней матрёшки» От режиссёра «Из машины» и «Аннигиляции» — постер нового фильма Алекса Гарленда Новые фильмы 21–27 февраля 2022 года: «Игра теней», «Мистер Нокаут» и другие новинки кино Тор, Женщина-Тор, Убийца богов Горр и ездовые козлы на свежих промо «Тора 4»
СЕРИАЛЫ
152
 
Первоисточник: variety.com Прямая ссылка на новость:

«Чужестранка» по романам Дианы Гэблдон получит приквел

Источник: Starz

Портал Variety уведомляет, что экранная вселенная «Чужестранки» разрастается — многосерийная экранизация серии романов-бестселлеров Дианы Гэблдон в ближайшем будущем прирастёт приквелом. Официально его ещё не объявили, но осведомлённые инсайдеры сообщают, что проект уже в разработке.

Заниматься новым сериалом канала Starz будет нынешний шоураннер «Чужестранки» Мэттью Б. Робертс — он выступит сценаристом проекта, а также его исполнительным продюсером совместно с создателем основного сериала Рональдом Д. Муром.

Никаких сюжетных подробностей приквела пока не сообщают, поэтому непонятно, как далеко в прошлое отодвинется повествование. Ясно одно — участники каста «Чужестранки» вряд ли в нём появятся, хотя чьё-нибудь камео и не исключается.

Меж тем долгожданный для армии фанатов восьмисерийный шестой сезон «Чужестранки» с Сэмом Хьюэном и Катриной Балф стартует же скоро — 6 марта.

Теги
Чужестранка
Комментарии

Ещё на эту тему

1Война на пороге в трейлере шестого сезона «Чужестранки» 1Любовь среди войны — заставка шестого сезона «Чужестранки» 1Шестой сезон «Чужестранки» получил точную дату выхода

Тоже интересно

Далее на КГ

0
Шоураннер «Перси Джексона и Олимпийцев» внимательно следит за кастингом для сериала Disney+
 4
Секс, наркотики, Сидни Суини: «Эйфория» стала самым популярным сериалом десятилетия
 4
Киллиан Мёрфи объяснил, почему продолжает работать с Кристофером Ноланом
 1
Лазер-шоу «Три дебила». Выпуск 504: «Чемпион мира» и «Техасская резня бензопилой»
 0
КГ играет: The Dungeon Of Naheulbeuk
 4
«Волчица и пряности» — анонс новой аниме-экранизации культовых ранобэ
 11
«Анчартед» и «Смерть на Ниле» нокаутировали отечественные новинки
 10
Большая потеря Джейсона Стэйтема: вместо Ли Бинбин в «Мег 2» ему подсунули Джеки Ву
 1
Babylon's Fall получит кроссовер с NieR: Automata
 14
Стивен Спилберг работает над новым фильмом — оригинальной историей про Фрэнка Буллита
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Твиттер Телеграм ICQ

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
1Лазер-шоу «Три дебила» – 504: «Чемпион мира» и «Техасская резня бензопилой»
 
9Ноль кадров в секунду – 410: Не похоже на Mass Effect 2
 
2ЕВА – 465: Герой со своим саундтреком
 
6Телеовощи – 432: Чем опасен секс с вампирами?
 
12Лазер-шоу «Три дебила» – 503: «Анчартед», «Смерть на Ниле» и ролики с «Супербоула»
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Новые комментарии

ICQ ВКонтакте YouTube Инстаграм ВК.Аниме

Популярные трейлеры

Все Кино Сериалы Игры Аниме
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2022 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru