Война на пороге в трейлере шестого сезона «Чужестранки»

Новые тяготы и потрясения. Кабельный канал Starz опубликовал полноценный трейлер шестого сезона «Чужестранки». Многосерийная приключенческая фантастика по романам Сары Гэблдон с Катриной Балф и Сэмом Хьюэном в главных ролях возвращается на малые экраны 6 марта с укороченным сезоном из восьми эпизодов.

Сулящая новые испытания чете Фрейзеров и их окружению шестая телеглава экранизирует шестую книгу серии «Дыхание снега и пепла». Её события разворачиваются в 1773 году накануне Американской революции, и жизни поселенцев в английских колониях угрожает смертельная опасность. Губернатор призывает Джейми Фрейзера и его людей защитить власть монарха в Новом свете, но Клэр знает, чем закончится для сторонников короля грядущее противостояние.