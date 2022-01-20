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Дженсен Эклс осел в DC — звезда «Сверхъестественного» задействован в новом проекте по комиксам

Источник: The CW

Дженсен Эклс, звезда «Сверхъестественного» и голос Бэтмена из «Долгого Хэллоуина», решил скрепить свой союз с DC ещё одним проектом, который разрабатывается прямо сейчас. Об этом актёр рассказал в подкасте Майкла Розенбаума, правда, не уточнив, идёт ли речь о фильме или о сериале, об очередной анимации или же игровом кино.

Есть один проект DC, который я прямо сейчас разрабатываю с Warner Bros. и другими моими хорошими партнёрами, так что скрестим пальцы. Но я не буду ничего рассказывать, потому что не хочу сглазить.

В ноябре прошлого года Эклс рассказал, что вернётся к озвучке Бэтмена в новом анимационном фильме, но сейчас, учитывая таинственность, речь явно идёт о чём-то другом. Так что, есть шанс, что в ближайшем будущем Дин Винчестер подарит DC не только голос, но и тело — толпы фанатов будут довольны.

Как видим, актёр даже не думает сбавлять обороты после завершения сериального ветерана от The CW. И точно не планирует завязывать с комиксами: «Долгий Хэллоуин» вышел в прошлом году, а уже в этом состоится премьера третьего сезона «Пацанов», где Эклс исполнил роль Солдатика.

Теги
Сверхъестественное
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Источник фотографий: Depositphotos

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