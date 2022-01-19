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Джаред Лето и Энн Хэтэуэй начинают бизнес в тизере сериала «МыПрогорели»

Смелый старт и комплекс бога. Стриминговый сервис Apple TV+ опубликовал тизер сериала «МыПрогорели» (WeCrashed) с Джаредом Лето и Энн Хэтэуэй в главных ролях коллег и влюблённых. Видеоролик ещё и анонсировал премьерную дату — многосерийная драма стартует 18 марта.

Драматизированная история реальных событий расскажет о взлёте и падении сети офисов WeWork — некогда одного из самых быстроразвивающихся и дорогих стартапов в мире. Главные герои драмы — амбициозные, жаждущие славы и богатства Адам Нейман (Лето) и его супруга Ребекка Нейман (Хэтэуэй), чья хаотичная любовь претворила перспективную идею в жизнь.

Создателями, сценаристами и шоураннерами проекта выступают Ли Айзенберг («Офис») и Дрю Кревелло. За режиссуру отвечают Джон Рекуа и Гленн Фикарра, снявшие «Эту дурацкую любовь». Все они вместе с Лето и Хэтэуэй входят в команду исполнительных продюсеров сериала.

Теги
ВидеоМыПрогорелиТрейлерApple TV+
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Источник фотографий: Depositphotos

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