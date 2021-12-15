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Первоисточник: www.comingsoon.net Прямая ссылка на новость:

«Прислуга» М. Найта Шьямалана продлена на четвёртый сезон

Источник: Apple TV+

Стриминговый сервис Apple TV+ благоволит многосерийному творению М. Найта Шьямалана и Тони Басгэллопа — мистический хоррор «Прислуга» обзавёлся официальным продлением на четвёртый сезон до премьеры третьего, который стартует на цифровой платформе 21 января.

В свежих эпизодах главным героzм предстоит иметь дело с агрессивными сектантами. А начался это кошмар с того, что безутешные супруги Тёрнеры из Филадельфии приобрести необычную куклу — точную копию их умершего сына, для которой супруга даже молодую наняла няню. Именно с появлением в доме Тёрнеров Лиэнн и началась вся эта жуткая кутерьма.

В продолжении к своим ролям вернутся Тоби Кеббелл, Лорен Эмброуз, Руперт Гринт и Нелл Тайгер Фри. Создатели сериала Шьямалан и Басгэллоп также входят в команду исполнительных продюсеров сериала.

Теги
ПрислугаApple TV+
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Источник фотографий: Depositphotos

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