Жуткое прошлое возвращается в тизере третьего сезона «Прислуги» М. Найта Шьямалана

Сериал М. Найта Шьямалана и Тони Басгэллопа «Прислуга», продлённый на третий сезон в конце прошлого года, возвращается на экраны в начале следующего. Потоковый сервис Apple опубликовал тизер продолжения, сообщивший, что третий сезон стартует на цифровой платформе 21 января.

Впереди у главных героев столкновение с жуткими культистами. Весь этот кошмар начался с того, что безутешные супруги Тёрнеры приобрести необычную куклу — точную копию их умершего сына. Рекомендованный психологом метод был призван помочь им справиться с утратой, но супруга наняла для «младенца» няню по имени Лиэнн, притащившую в дом Тёрнеров страшную таинственную силу.

Основной актёрский состав тот же — Тоби Кеббелл, Лорен Эмброуз, Руперт Гринт и Нелл Тайгер Фри.