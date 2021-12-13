Сектанты наступают в трейлере третьего сезона «Прислуги» М. Найта Шьямалана

Многострадальное семейство из Филадельфии никак не выберется из омута кошмаров. Стриминговый сервис Apple TV+ опубликовал полноценный трейлер третьего сезона хоррора «Прислуга» М. Найта Шьямалана и Тони Басгэллопа. Премьера продолжения состоится 21 января.

Главные герои продолжают распутывать клубок жутких тайн, в котором помимо загадочной молодой няни Лиэнн замешаны сектанты. Тёрнерам вновь предстоит пережить непростые времена в попытках разобраться, что за жуть вокруг происходит.

Актёрский состав многосерийного хоррора возглавляют Тоби Кеббелл, Лорен Эмброуз, Руперт Гринт и Нелл Тайгер Фри.