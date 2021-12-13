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А вы точно психолог? Билл Мюррей выводит из себя Дэйва Франко в трейлере мини-сериала «Сейчас»

Канал Roku выпустил трейлер мини-сериала «Сейчас» (The Now) с Биллом Мюрреем (Доктор Роберт Флаэрти) и Дэйвом Франко (Эд Пул), где первый выступает в роли равнодушного психолога, сидящего в телефоне, пока второй рассказывает, как пытается справиться с самоубийством брата и попыткой покончить с собой.

После трагического события Эд решает всё изменить и жить сегодняшним днём, но не выходит. Прошлое брата настигает. Оказывается, тот был должен значительную сумму денег, и теперь долг лёг на Эда. После отказа платить ему отрезают палец, и Эд едет в больницу.

Режиссёр мини-сериала — Бобби Фаррелли, известный по фильмам «Любовь зла», «Безбрачная неделя» и двум частям «Тупого и ещё тупее». Сценарий написал его брат Питер Фаррелли, у которого на счету оскароносная «Зелёная книга».

В проекте снялись О’Ши Джексон мл., Джимми Татро, Алисса Милано, Роб Янг, Купер Мюррэй, Вив Ликок, Дэрил Ханна, Лекс Скотт Дэвис и другие.

Теги
ВидеоСейчасТрейлер
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Источник фотографий: Depositphotos

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