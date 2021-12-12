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Первоисточник: screenrant.com Прямая ссылка на новость:

Вышел трейлер мини-сериала Netflix «Женщина в доме напротив девушки в окне»

Netflix опубликовал трейлер мини-сериала «Женщина в доме напротив девушки в окне» (The Woman in the House Across the Street from the Girl in the Window). Звучит путанно, раньше было короче — просто «Женщина в окне», но на платформе в этом году уже выходил фильм с таким названием. Главную роль в нём сыграла Эми Адамс.

В мини-сериале же рассказывается о том, как пережившая развод героиня (Кристен Белл) проводит время за тем, что пьёт вино и смотрит в окно на пустующий дом, который находится через дорогу. Потом она замечает, что в него въехали жильцы, следить становится уже интереснее, а потом и опаснее — героиня становится свидетелем убийства. Но может ли она себе доверять?

В проекте заняты Майкл Или, Том Райли, Рэйчел Дугай, Кристофер Чен, Абхи Триведи, Шелли Хенниг, Мэри Холлэнд, Камерон Бриттон и другие.

Премьера мини-сериала состоится в январе 2022 года.

Теги
ВидеоЖенщина в доме напротив девушки в окнеNetflix
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Источник фотографий: Depositphotos

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