«Чужой: Земля» Ноя Хоули показал свой первый тизер

Ксеноморф нацелился на Землю. Кабельный канал FX выкатил дебютный тизер своего фантастического ужастика «Чужой: Земля», за который отвечает шоураннер Ной Хоули («Фарго», «Легион»). Для первого промо-ролика даже не поскупились показать титульного монстра.

Вдобавок у сериала наконец-то появился краткий синопсис. В центре сюжета — девушка, которая в компании военных обнаруживает потерпевший крушение на нашей планете космический корабль. Таким образом все вопросы о попадании ксеноморфа на Землю отпадают — всему виной неудачное приземление.

Премьера сериала состоится в следующем году.