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Звезду закрытого сериала «Аколит» поддержал ярчайший персонаж «Звёздных войн»

Источник: Lucasfilm

Удивительно (или нет), но во всей обширной семье творцов, участвовавшей в разных постановках по «Звёздным войнам», нашёлся лишь одни сердобольный субъект, который посочувствовал команде сериала «Аколит». Это шоу, как всем прекрасно известно, не продлили на второй сезон из-за узколобости фанатской базы, которая не смогла оценить достоинства истории про двух близняшек, родившихся от Силы в ковене космических ведьм-лесбиянок.

Ахмед Бест — Джа-Джа Бинкс собственной персоной — морально поддержал звезду «Аколита» Амандлу Стенберг:

Я всегда стою по одну сторону с людьми, которые отдают 110% своей работе и искусству. Продолжай сиять, королева.

Ранее Стенберг заявила, что закрытие «Аколита» не стало для неё большим сюрпризом, мол, ультраправая публика начала проводить активные кампании ненависти по отношению к сериалу с момента его анонса.

Бест тоже хорошо знаком с «токсичными» поклонниками «Звёздных войн» — его персонажа ненавидели всем миром после первого появления в «Эпизоде I — Скрытой угрозе». Позже актёр вернулся во вселенную в образе джедая Келлерана Бека, спасшего малыша Грогу от последствий Приказа 66.

Сейчас сложно представить, что у Амандлы появится второй шанс.

Теги
Звёздные войны
Комментарии (3)

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