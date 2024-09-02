Сильвестр Сталлоне работает над приквелом «Рокки»

У талантливого многостаночника Сильвестра Сталлоне, недавно завершившего съёмки во втором сезоне «Короля Талсы», появилось немного свободного времени, которое он с удовольствием тратит на работу над сценарием приквела «Рокки», рассказывающем о юности титульного героя.

Об этом Сталлоне рассказал, побывав в гостях у подкаста Inspire Me.

Приквел «Рокки» очень дорог моему сердцу. Я написал уже несколько страниц, и рукопись пишется буквально сама.

Творческий процесс идёт гладко, видимо, потому, что Сталлоне очень рад снова встретиться с любимыми персонажами. Он рассказал, что в приквеле Рокки Бальбоа всего 17 лет, а его будущей супруге Эдриан — 15. Предыстория первого фильма расскажет, как Рокки познакомился с недавно переехавшими в новый дом Эдриан и её старшим братом Поли, который позже станет лучшим другом главного героя.

По духу Сталлоне сравнил готовящийся сценарий с диснеевской анимационной классикой «Леди и бродяга». К слову, с форматом подачи, видимо, до сих пор никакой ясности нет. Не исключено, что историю не будут ограничивать полнометражным форматом, а сделают из неё сериал.