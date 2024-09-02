«Миротворец» Джон Сина светит своим шлемом на новом фото за кадром второго сезона

Съёмки горячо ожидаемого второго сезона «Миротворца», за которые деятельный режиссёр нового «Супермена» взялся ещё в апреле, успешно продолжаются. Об этом главный архитектор экранной вселенной DC и постановщик сериала Джеймс Ганн сообщил при помощи нового фото со съёмочной площадки.

На снимке во всех отношениях блестящий затылок главного героя в исполнении Джона Сины. Наверное, готовится к новому танцу для обновлённой заставки сериала.

Вместе с Синой в супергероических приключениях по-прежнему участвуют Линчеватель (Фредди Строма), Джон Экономос (Стив Эйджи), Леота Адебайо (Даниэль Брукс), Эмилия Харкорт (Дженнифер Холланд), а также Рик Флэг-старший, которого играет Фрэнк Грилло.