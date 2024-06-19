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Хоумлендер изображает Джокера в свежем трейлере «Пацанов»

После трёхсерийного возвращения четвёртый сезон «Пацанов» будет скармливать зрителям по эпизоду в неделю. Для затравки выпущен трейлер четвёртой серии, где Хоумлендер в исполнении Энтони Старра возвращается «домой» и адски хохочет. Никак от радости и прилива ностальгии. Ну а Старлайт (Эрин Мориарти) продолжает пожинать плоды своего ухода из супергеройской Семёрки.

Многосерийная сатира от шоураннера Эрика Крипке, по мнению части поклонников успешно мутировавшая в то, что сама же высмеивает, недавно получила продление на пятый сезон, который станет для экранизации одноимённого комикса заключительной.

Теги
ВидеоПацаны
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