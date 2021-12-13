«Золотой Глобус 2022» — «Игра в кальмара» и «ВандаВижн» в числе номинантов

Лучший сериал (драма)
Лучшая актриса драматического сериала
- Узо Адуба («Пациенты»)
- Кристин Барански («Хорошая борьба»)
- Элизабет Мосс («Рассказ служанки»)
- Эмджей Родригес («Поза»)
- Дженнифер Энистон («Утреннее шоу»)
Лучший актёр драматического сериала
- Брайан Кокс («Наследники»)
- Ли Джон-джэ («Игра в кальмара»)
- Джереми Стронг («Наследники»)
- Билли Портер («Поза»)
- Омар Си («Люпен»)
Лучший телесериал (комедия или мюзикл)
Лучшая актриса комедийного сериала
- Ханна Эйнбиндер («Хитрости»)
- Трэйси Эллис Росс («Чёрная комедия»)
- Исса Рэй («Белая ворона»)
- Джин Смарт («Хитрости»)
- Эль Фаннинг («Великая»)
Лучший актёр драматического сериала
- Энтони Андерсон («Чёрная комедия»)
- Стив Мартин («Убийства в одном здании»)
- Джейсон Судейкис («Тед Лассо»)
- Николас Холт («Великая»)
- Мартин Шорт («Убийства в одном здании»)
Лучший мини-сериал, антология или телефильм
- «Импичмент: Американская история преступлений»
- «Ломка»
- «Мейр из Исттауна»
- «Подземная железная дорога»
- «Уборщица. История матери-одиночки»
Лучшая актриса мини-сериала или телефильма
- Маргарет Куэлли («Уборщица»)
- Элизабет Олсен («ВандаВижн»)
- Кейт Уинслет («Мейр из Исттауна»)
- Джессика Честейн («Сцены из супружеской жизни»)
- Синтия Эриво («Гений: Арета»)
Лучший актёр мини-сериала или телефильма
- Оскар Айзек («Сцены из супружеской жизни»)
- Пол Беттани («ВандаВижн»)
- Майкл Китон («Ломка»)
- Юэн Макгрегор («Холстон»)
- Тахар Рахим («Змей»)
Лучший актёр второго плана
- Бретт Голдстин («Тед Лассо»)
- Марк Дюпласс («Утреннее шоу»)
- О Ён-су («Игра в кальмара»)
- Киран Калкин («Наследники»)
- Билли Крудап («Утреннее шоу»)
Лучшая актриса второго плана
- Кейтлин Дивер («Ломка»)
- Дженнифер Кулидж («Белый лотос»)
- Энди Макдауэлл («Уборщица»)
- Сара Снук («Наследники»)
- Ханна Уоддингхэм («Тед Лассо»)
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