Дженсену Экслу не понравилась концовка «Сверхъестественного»

В 2020 году случилось невероятное — после 15 сезонов в эфире The CW завершился сериал «Сверхъестественное», и его концовка повергла зрителей в шок. Одни — радовались, другие — негодовали, но рыдали все без исключения. Смешанные эмоции зрителей прекрасно понимает Дженсен Эксл, который успел побывать в обоих лагерях — ему концовка тоже не понравилась, по крайней мере, сначала. И для перехода к стадии принятия потребовалось определённое время вкупе с психотерапией от Эрика Крипке.

Вот что рассказал сам актёр в свежем выпуске подкаста Майкла Розенбаума Inside Of You:

Я не думаю, что мнение о финале может быть неправильным. Есть люди, которым он понравился, и те, у кого возникли с ним проблемы. Я провёл время в обоих лагерях. Когда мы с Джаредом Падалеки впервые услышали, что должно произойти в конце сезона, мы отправились в Лос-Анджелес, сели со сценаристами, и они рассказали нам, как хотят закончить сериал. Моей первой реакцией было: «Мне это не нравится». Я попытался быть тактичным и не озвучил это, так что я сказал лишь: «Хм, окей». Я сказал, что должен всё обдумать. Я переваривал это около недели, после чего пошёл к жене: «Мне действительно грустно от этого, это просто не оно». Она спросила: «Это потому что Дин умрёт?», и я ответил: «Может быть, просто мне очень близок этот персонаж, и я не хочу видеть, как он уходит». По какой-то причине я всегда думал, что если кто-то и умрёт, то это будет Сэм, а Дин продолжит оступаться до конца своей жизни, оплакивая брата и всю свою семью, и это будет печальное существование. Либо мы уйдём оба как Бутч Кэссиди и Санденс Кид.

В итоге супруга посоветовала актёру поговорить с кем-то извне, но кто при этом понимает этот мир. Выбор пал на Эрика Крипке, который и создал этих персонажей, но покинул сериал после пятого сезона. Тот поначалу отреагировал так же, как Эксл, сказав, что ему нужно подумать.И подумал!

В итоге он отправил мне невероятно хорошо написанное письмо, объясняющее, почему это прекрасная концовка. Это помогло мне посмотреть на вещи в перспективе, и с тех пор я был в деле.

Так что, Крипке и тут приложил руку.

К слову, долгожданное воссоединение этих двух товарищей случилось на съёмочной площадке третьего сезона «Пацанов». Что из этого вышло, узнаем в этом году.