Шестой сезон «Чужестранки» получил точную дату выхода

Наконец-то поклонники экранизации знаменитой книжной серии Дианы Гэблдон могут вздохнуть с облегчением — объявлена точная дата выхода шестого сезона «Чужестранки» с Катриной Балф и Сэмом Хьюэном. Многосерийная приключенческая фантастика вернётся на кабельный канал Starz 6 марта 2022 года.

Из-за производственного хиатуса и ограничений в связи с эпидемией основанный на романе «Дыхание снега и пепла» шестой сезон ограничится восемью эпизодами. Оставшиеся четыре серии пополнят седьмой сезон драмы о невероятной жизни Клэр (Балф) и её супруга Джейми Фрейзера (Хьюэн).

Шоураннером проекта значится Мэттью Б. Робертс («Каприка»). Создатель сериала Рональд Д. Мур («Для всего человечества») вместе с автором литературного первоисточника входят в команду исполнительных продюсеров. Производством среди прочих заведует Sony Pictures Television.