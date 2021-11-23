 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
Воланд собственной персоной на постере драмы по роману «Мастер и Маргарита» Беременная Хлоя Морец бегает от восставших роботов в трейлере фильма «Мать/Андроид» У «Доктора Стрэнджа 2» проблемы — фильм Сэма Рэйми отправляется на пересъёмки Новый «Сорвиголова»? Marvel планирует перезапустить сериал с Чарли Коксом Адам Маккей поделился подробностями съёмок фильма с Леонардо Дикаприо и Дженнифер Лоуренс
СЕРИАЛЫ
245
 
Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:

Шестой сезон «Чужестранки» получил точную дату выхода

Источник: Starz

Наконец-то поклонники экранизации знаменитой книжной серии Дианы Гэблдон могут вздохнуть с облегчением — объявлена точная дата выхода шестого сезона «Чужестранки» с Катриной Балф и Сэмом Хьюэном. Многосерийная приключенческая фантастика вернётся на кабельный канал Starz 6 марта 2022 года.

Из-за производственного хиатуса и ограничений в связи с эпидемией основанный на романе «Дыхание снега и пепла» шестой сезон ограничится восемью эпизодами. Оставшиеся четыре серии пополнят седьмой сезон драмы о невероятной жизни Клэр (Балф) и её супруга Джейми Фрейзера (Хьюэн).

Шоураннером проекта значится Мэттью Б. Робертс («Каприка»). Создатель сериала Рональд Д. Мур («Для всего человечества») вместе с автором литературного первоисточника входят в команду исполнительных продюсеров. Производством среди прочих заведует Sony Pictures Television.

Теги
Чужестранка
Комментарии

Ещё на эту тему

1Мечта становится реальностью в расширенном тизере вестерна «1883» 3Укороченный шестой сезон «Чужестранки» выйдет в следующем году 4Сериал «Чужестранка» по романам Дианы Гэблдон продлён на седьмой сезон

Тоже интересно

Далее на КГ

1
Мечта становится реальностью в расширенном тизере вестерна «1883»
 0
Мангу «Триплексоголик» от CLAMP экранизируют в виде игрового фильма
 6
Тираннозавр наводит ужас на людей в прологе фильма «Мир Юрского периода: Господство»
 8
На рекорд идёт: «Человек-паук: Нет пути домой» может стать самым кассовым фильмом 2021 года
 0
ЕВА-452: Прямая трансляция
 2
Netflix-сериал о русской мошеннице «Изобретая Анну» обзавёлся тизером
 0
КГ играет: Call of Duty: United Offensive, часть 2
 20
Кевин Спейси должен заплатить $31 млн за нарушение контракта во время съёмок «Карточного домика»
 0
Сборы аниме «Мастер меча онлайн: Прогрессив. Ария в беззвёздной ночи» превысили 1 млрд иен
 9
Очень нравится, когда злая: режиссёр фильма «Не смотрите наверх» объяснил, почему взял на главную роль Дженнифер Лоуренс
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Твиттер Телеграм ICQ

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
0ЕВА
 
 
5Телеовощи – 419: Cudlavania
 
4Лазер-шоу «Три дебила» – 490: «Красное уведомление», запрет мата и «Один дома»
 
7Ноль кадров в секунду – 395: Три моих провала
 
4ЕВА – 451: Побег Дмитрия
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Новые комментарии

ICQ ВКонтакте YouTube Инстаграм ВК.Аниме
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2021 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru