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Мечта становится реальностью в расширенном тизере вестерна «1883»

Чуть больше драмы и стрельбы. В сети появился расширенный тизер многосерийного вестерна «1883» Тейлора Шеридана. Свежий ролик приквела современной семейной драмы «Йеллоустоун» напоминает, что побудило главных героев отправиться в далёкий путь. Узнавать об этом во всех подробностях зрители начнут 19 декабря.

В 1883 году предки Даттонов из оригинального сериала отправляются на запад по Великим равнинам к последнему оплоту дикой Америки. Историю о покорении Дикого Запада покажут глазами бегущей от нищеты семьи, которая надеется обрести лучшее будущее в Монтане.

В сериале снимаются Сэм Эллиотт, Тим Макгро, Фейт Хилл, Билли Боб Торнтон, Изабель Мэй и Ламоника Гарретт.

Теги
Видео1883Трейлер
Комментарии (1)

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Источник фотографий: Depositphotos

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