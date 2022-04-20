Клаус и Альфонсо — Харгривзы из разных вселенных на постерах «Академии Амбрелла»

Официальный твиттер-аккаунт сериала «Академия Амбрелла» опубликовал персонажные постеры очередной пары «родственников» из параллельных миров. На плакатах «наш» Клаус Харгривз (Роберт Шиэн) из «Академии Амбрелла» и его изувеченный аналог Альфонсо Харгривз (Джейк Эпштейн) из «Академии Спэрроу», функционирующей в параллельной вселенной.

10-серийный третий сезон о невероятных приключениях бесчисленных Харгривзов выходит на стриминговой платформе Netflix 22 июня.

В руководимой шоураннером Стивом Блэкманом адаптации одноимённого комикса Джерарда Уэя также снимаются Эйдан Галлахер, Том Хоппер, Дэвид Кастанеда, Эмми Рэвер-Лэмпман, Джастин Х. Мин, Колм Фиор, Джастин Корнвэлл, Бритни Олдфорд, Дженезис Родригес, Кэззи Дэвид и Эллиот Пейдж