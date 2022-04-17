Телеовощи. Выпуск 440: Мучения не заканчиваются

Оценки
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Содержание
Оценки эпизодов
|00:00 —
|Вступление
|03:05 —
|Обсуждение новостей
|37:06 —
|«Полиция Токио» (Tokyo Vice) — 1x01
|53:41 —
|«Лунный рыцарь» — 1x03
|01:10:47 —
|Halo — 1x04
|01:22:25 —
|«Последнее королевство» — 5x06
|01:29:48 —
|«Медленные лошади» — 1x02
|01:39:02 —
|«Загрузка» — 2x05—07 (финал сезона)
|01:48:59 —
|«Осатанелые» — 1x07—08 (финал сезона)
|01:57:42 —
|«Год культуры» — 2х07
|02:02:08 —
|«Робоцып» — 11x20 (финал сезона)
|02:07:14 —
|«Гордость и предубеждение» — 1x05
|02:21:54 —
|«Горец» — 1x07
|02:30:06 —
|«Прослушка» — 4x05
|02:36:51 —
|«Баффи — истребительница вампиров» — 2x20
|02:41:10 —
|«В Филадельфии всегда солнечно» — 4x10
|02:47:14 —
|«Футурама» — 5x06
|02:54:43 —
|«Звёздные войны: Войны клонов» — 5x07
|03:06:16 —
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