Звезда «Пацанов» рассказала, что не вернётся в третьем сезоне

Конец второго сезона «Пацанов» намекал, что Шторм в исполнении Айи Кэш мы увидим ещё нескоро, и так оно и есть. Актриса подтвердила, что не участвовала в съёмках третьего сезона, и увидит его одновременно со всеми остальными:

«Пацаны» выходят 3 июня, и я, к сожалению, буду смотреть его вместе со всеми вами, ребята.

Однако не обольщайтесь — эта стерва жива-здорова, о чём шоураннер сериала Эрик Крипке уже радостно рассказывал нам раньше:

Конечно, она не умерла. Это же Шторм! Как вы помните, она стареет очень-очень медленно. Так что, нам показалось, что лучшим поэтическим концом для персонажа, который верит в чистоту расы, будет обнаружить себя изувеченной и вынужденной жить с этим на протяжении столетий. Такая судьба для неё хуже, чем смерть.

Так что, Кэш преисполнена решимости вернуться к роли, если её, конечно, позовут — тем более, что актриса отлично провела время на съёмках.