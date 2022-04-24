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Новые сериалы недели: криминальная драма от авторов «Прослушки» и драма о съёмках «Крёстного отца»

Источник: HBO

Среди многосерийных премьер ожидается обилие криминальных сюжетов. В последнюю неделю апреля среди новых сериалов отметятся свежее творение создателей «Прослушки» — на канале HBO выйдет «Мы владеем этим городом» с Джоном Бернталом, а видеосервис Parampunt+ презентует мини-сериал «Предложение» — хронику съёмок киносаги «Крёстный отец». На цифровой платформе Apple TV+ стартует фантастический триллер «Сияющие» с Элизабет Мосс и Джейми Беллом.

Понедельник, 25 апреля

 
Премьера+
HBO
Мы владеем этим городом We Own This City

драма

В ролях Джон Бернтал, Вунми Мосаку, Джэми Гектор, Маккинли Белчер III, Даррел Бритт-Гибсон, Джош Чарльз

Адаптация одноимённой книги Джастина Фентона, основанной на реальных событиях, расскажет о коррупции в рядах балтиморских полицейских. Сержант Уэйн Дженкинс (Бернтал) и его коллеги промышляли грабежами, подтасовкой улик и прочими преступлениями.

Создатели «Прослушки» возвращаются на улицы Балтимора, чтобы порадовать поклонников жанра очередной криминальной драмой по реальным событиям. Грязные копы, коррупция, наркотики — вот это всё.

Видео

Четверг, 28 апреля

 
Премьера+
Paramount+
Предложение The Offer

драма, мини-сериал

В ролях Майлз Теллер, Мэттью Гуд, Джованни Рибизи, Колин Хэнкс, Дэн Фоглер, Джуно Темпл

Создатель Никки Тоскано

Драматизированная хроника создания культового фильма расскажет, как оскароносный продюсер Альберт Радди и режиссёр Фрэнсис Форд Коппола работали над экранизацией культовой гангстерской саги Марио Пьюзо.

Поклонники производственных драм и гангстерской классики «Крёстный отец» наверняка получат двойное удовольствие от просмотра этого мини-сериала. По заверениям авторов, история съёмок легендарной экранизации была не менее захватывающей, чем сюжет одноимённого романа.

Видео

 
Сезон2
HBO Max
Игрушка для взрослых Made for Love

драма, комедия

В ролях Кристин Милиоти, Рэй Романо, Нома Думезвени, Билли Магнуссен, Дэн Баккедал, Аугусто Агилера

Создатель С. Дж. Кларксон, Кристина Ли

Хэйзел Грин сбегает от миллиардера-социопата по имени Барон Гоголь после десяти лет токсичного брака. Но свобода оказывается подделкой: Хэйзел обнаруживает, что супруг, повёрнутый на технологиях контрол-фрик, вживил в её мозг уникальное устройство — чип, который позволяет отслеживать не только её местоположение, но также мысли и чувства. В поисках хоть какого-нибудь убежища она отправляется в свой Богом забытый родной город, где живет её вдовствующий отец и… его секс-кукла.

Видео

Пятница, 29 апреля

 
Премьера+
Apple TV+
Сияющие Shining Girls

драма, триллер, детектив, фантастика

В ролях Элизабет Мосс, Вагнер Моура, Джейми Белл, Филиппа Су, Эми Бреннеман, Крис Чок

Журналистка по имени Кирби выживает после нападения маньяка и пытается разобраться с новой, постоянно меняющейся реальностью. Спустя несколько лет после случившегося героиня узнаёт, что насильник снова вышел на охоту. Пытаясь разгадать тайну нового убийства и покончить с призраками собственного прошлого, Кирби знакомится с опытным репортёром Дэном Веласкесом.

Героине Элизабет Мосс опять приходится иметь дело с насильником, но на этот раздела принимают ещё более фантастический оборот. Кажется, маньяк преследует её через время и пространство.

Видео

 
Сезон2
Amazon
Отмена Undone

мультфильм, семейный, драма, фантастика

В ролях Роза Салазар, Боб Оденкёрк, Анжелика Кабрал, Констанс Мари, Джон Корбетт, Тайлер Пози

Создатель Рафаэль Боб-Ваксберг. Кейт Парди

Фантастическая драма об изменчивой и гибкой природе реальности рассказывает о пережившей автомобильную аварию Альме. После инцидента приходящая в себя девушка обнаруживает, что обрела способность путешествовать сквозь пространство и время. Освоившись в новой для себя реальности, Альма собирается использовать открывшиеся ей возможности, чтобы попытаться спасти своего погибшего отца.

Видео

 
Сезон4
Netflix
Озарк Ozark

драма

В ролях Джейсон Бейтман, Лора Линни, Джейсон Батлер Харнер, Джулия Гарнер, Энтони Коллинс, София Хьюблиц

Создатель Билл Дюбюк

Финансовый консультант Марти Бёрд вместе с женой Вэнди и остальными членами семьи вынужден переехать из престижного предместья Чикаго в курортный городок Озарк штата Миссури. К неожиданному переезду главного героя вынудили крупные долги, и на новом месте он надеется поправить своё финансовое положение.

Видео, Сайт

 
Конец сезона1
Apple TV+
Хромые лошади Slow horses

драма

В ролях Гари Олдман, Крис Райлли, Розалинд Элизар, Оливия Кук, Кристин Скотт Томас, Джонатан Прайс

Первый сезон шпионской драмы с Гэри Олдманом завершится шестым эпизодом Follies. Стриминговый сервис Apple TV изначально заказал 12 эпизодов, поэтому второй сезон сериалу гарантирован.

Видео

Воскресенье, 1 мая

 
Конец сезона6
Starz
Чужестранка Outlander

драма, мистика, исторический, романтический

В ролях Катрина Балф, Сэм Юэн, Тобиаш Мензес, Гари Льюис, Грэм Мактавиш, Лотта Вербек

Создатель Рональд Д. Мур

Шестой сезон историко-фантастической драмы завершится восьмой серией I Am Not Alone. Съёмки седьмого сезона проекта уже стартовали.

Видео

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Превью
Комментарии (1)

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Источник фотографий: Depositphotos

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