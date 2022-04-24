Новые сериалы недели: криминальная драма от авторов «Прослушки» и драма о съёмках «Крёстного отца»

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HBO

Адаптация одноимённой книги Джастина Фентона, основанной на реальных событиях, расскажет о коррупции в рядах балтиморских полицейских. Сержант Уэйн Дженкинс (Бернтал) и его коллеги промышляли грабежами, подтасовкой улик и прочими преступлениями.

Создатели «Прослушки» возвращаются на улицы Балтимора, чтобы порадовать поклонников жанра очередной криминальной драмой по реальным событиям. Грязные копы, коррупция, наркотики — вот это всё.