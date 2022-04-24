Новые сериалы недели: криминальная драма от авторов «Прослушки» и драма о съёмках «Крёстного отца»

Среди многосерийных премьер ожидается обилие криминальных сюжетов. В последнюю неделю апреля среди новых сериалов отметятся свежее творение создателей «Прослушки» — на канале HBO выйдет «Мы владеем этим городом» с Джоном Бернталом, а видеосервис Parampunt+ презентует мини-сериал «Предложение» — хронику съёмок киносаги «Крёстный отец». На цифровой платформе Apple TV+ стартует фантастический триллер «Сияющие» с Элизабет Мосс и Джейми Беллом.
Понедельник, 25 апреля
драма
В ролях Джон Бернтал, Вунми Мосаку, Джэми Гектор, Маккинли Белчер III, Даррел Бритт-Гибсон, Джош Чарльз
Адаптация одноимённой книги Джастина Фентона, основанной на реальных событиях, расскажет о коррупции в рядах балтиморских полицейских. Сержант Уэйн Дженкинс (Бернтал) и его коллеги промышляли грабежами, подтасовкой улик и прочими преступлениями.
Создатели «Прослушки» возвращаются на улицы Балтимора, чтобы порадовать поклонников жанра очередной криминальной драмой по реальным событиям. Грязные копы, коррупция, наркотики — вот это всё.
Четверг, 28 апреля
драма, мини-сериал
В ролях Майлз Теллер, Мэттью Гуд, Джованни Рибизи, Колин Хэнкс, Дэн Фоглер, Джуно Темпл
Создатель Никки Тоскано
Драматизированная хроника создания культового фильма расскажет, как оскароносный продюсер Альберт Радди и режиссёр Фрэнсис Форд Коппола работали над экранизацией культовой гангстерской саги Марио Пьюзо.
Поклонники производственных драм и гангстерской классики «Крёстный отец» наверняка получат двойное удовольствие от просмотра этого мини-сериала. По заверениям авторов, история съёмок легендарной экранизации была не менее захватывающей, чем сюжет одноимённого романа.
драма, комедия
В ролях Кристин Милиоти, Рэй Романо, Нома Думезвени, Билли Магнуссен, Дэн Баккедал, Аугусто Агилера
Создатель С. Дж. Кларксон, Кристина Ли
Хэйзел Грин сбегает от миллиардера-социопата по имени Барон Гоголь после десяти лет токсичного брака. Но свобода оказывается подделкой: Хэйзел обнаруживает, что супруг, повёрнутый на технологиях контрол-фрик, вживил в её мозг уникальное устройство — чип, который позволяет отслеживать не только её местоположение, но также мысли и чувства. В поисках хоть какого-нибудь убежища она отправляется в свой Богом забытый родной город, где живет её вдовствующий отец и… его секс-кукла.
Пятница, 29 апреля
драма, триллер, детектив, фантастика
В ролях Элизабет Мосс, Вагнер Моура, Джейми Белл, Филиппа Су, Эми Бреннеман, Крис Чок
Журналистка по имени Кирби выживает после нападения маньяка и пытается разобраться с новой, постоянно меняющейся реальностью. Спустя несколько лет после случившегося героиня узнаёт, что насильник снова вышел на охоту. Пытаясь разгадать тайну нового убийства и покончить с призраками собственного прошлого, Кирби знакомится с опытным репортёром Дэном Веласкесом.
Героине Элизабет Мосс опять приходится иметь дело с насильником, но на этот раздела принимают ещё более фантастический оборот. Кажется, маньяк преследует её через время и пространство.
мультфильм, семейный, драма, фантастика
В ролях Роза Салазар, Боб Оденкёрк, Анжелика Кабрал, Констанс Мари, Джон Корбетт, Тайлер Пози
Создатель Рафаэль Боб-Ваксберг. Кейт Парди
Фантастическая драма об изменчивой и гибкой природе реальности рассказывает о пережившей автомобильную аварию Альме. После инцидента приходящая в себя девушка обнаруживает, что обрела способность путешествовать сквозь пространство и время. Освоившись в новой для себя реальности, Альма собирается использовать открывшиеся ей возможности, чтобы попытаться спасти своего погибшего отца.
драма
В ролях Джейсон Бейтман, Лора Линни, Джейсон Батлер Харнер, Джулия Гарнер, Энтони Коллинс, София Хьюблиц
Создатель Билл Дюбюк
Финансовый консультант Марти Бёрд вместе с женой Вэнди и остальными членами семьи вынужден переехать из престижного предместья Чикаго в курортный городок Озарк штата Миссури. К неожиданному переезду главного героя вынудили крупные долги, и на новом месте он надеется поправить своё финансовое положение.
драма
В ролях Гари Олдман, Крис Райлли, Розалинд Элизар, Оливия Кук, Кристин Скотт Томас, Джонатан Прайс
Первый сезон шпионской драмы с Гэри Олдманом завершится шестым эпизодом Follies. Стриминговый сервис Apple TV изначально заказал 12 эпизодов, поэтому второй сезон сериалу гарантирован.
Воскресенье, 1 мая
драма, мистика, исторический, романтический
В ролях Катрина Балф, Сэм Юэн, Тобиаш Мензес, Гари Льюис, Грэм Мактавиш, Лотта Вербек
Создатель Рональд Д. Мур
Шестой сезон историко-фантастической драмы завершится восьмой серией I Am Not Alone. Съёмки седьмого сезона проекта уже стартовали.
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