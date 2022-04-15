Основные фигуранты криминальной драмы на персонажных постерах «Предложения»

Черед две недели на потоковый сервис Paramount+ пожалует серьёзный проект — мини-сериал «Предложение», который обзавёлся подборкой персонажных постеров с главными героями увлекательной истории о съёмках экранизации культового «Крёстного отца». В центральных персонажей перевоплотились Майлз Теллер, Дэн Фоглер, Мэттью Гуд, Джованни Рибизи, Джуно Темпл и Патрик Галло.

Премьера 10-серийной постановки по сценарию Никки Тоскано («Охотники») и Майкла Толкина («Рэй Донован») состоится 28 апреля.

Увлекательная драматизированная хроника создания современной киноклассики поведает, как оскароносный продюсер Альберт Радди (Теллер) и постановщик Фрэнсис Форд Коппола (Фоглер) работали над экранизацией знаменитой гангстерской саги писателя Марио Пьюзо.