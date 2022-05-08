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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:

Чернокожий Доктор Кто отыскался — главная роль в культовом сериале досталась Шути Гатве

Источник: Netflix

Наконец-то время скучных белых мужиков в культовом франчайзе истекло! Все, кто надеялся, что Джоди Уиттакер вернёт центральную партию в «Докторе Кто» кому-нибудь вроде Хью Гранта, посрамлены. Новым Повелителем Времени стал шотландский актёр руандийского происхождения Шути Гатва («Половое воспитание»). Информацию сообщил официальный твиттер-аккаунт сериала.

Вернувшийся во франчайз на пост шоураннера Рассел Т. Дэвис успел рассказать, что на пробах Гатва просто поразил всех своими талантами, энергетикой и харизмой. Мол, это идеальное попадание в образ, а зрителей в следующем году ждёт нечто невероятное. Гатва в свою очередь отозвался дежурным комментарием о том, какая для него честь воплотить на экране культового персонажа и как его одновременно радует и пугает эта перспектива — ведь какая всё-таки ответственность!

Тринадцатый Доктор в исполнении Уиттакер регенерирует в Четырнадцатого в осеннем спецэпизоде. А новый сезон с Гатвой в титульной роли стартует в следующем году.

Теги
Доктор Кто
Комментарии (23)

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