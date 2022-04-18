Регенерацию Тринадцатого Доктора засветили в тизере спецэпизода «Доктора Кто»

Ничто не длится вечно, кроме перерождений знаменитого галлифрейца. Телеканал BBC One опубликовал тизер-трейлер осеннего спецэпизода «Доктора Кто», финального для нынешней инкарнации культового персонажа. В этой серии Тринадцатый Доктор передаст эстафету Четырнадцатому, а Джоди Уиттакер на этой почётной должности сменит пока неизвестно кто. О её потенциальной замене в распоряжении новостников только слухи.

В полнометражном спецэпизоде появятся Мастер (Саша Дхаван), далеки, киберлюди и пара компаньонов главного героя из предыдущих сезонов сериала. Точную дату премьеры знаменательной серии объявят позже.