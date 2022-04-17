Неделя сериалов на КГ — главные новости 11–17 апреля

Культисты и китайцы в трейлере второго сезона триллера «Эпидемия». Сериал возвращается на экраны через несколько дней.

Кошмар на улицах Хоукинса в трейлере четвёртого сезона «Очень странных дел». Первая часть выходит на экраны 27 мая.

Звезда «Шан-Чи» раскритиковал новый сериал Marvel. В этот раз досталось «Лунному Рыцарю».

ВИЧ в СССР — вышел тизер ретро-драмы «Нулевой пациент». Премьера сериала по реальным событиям состоится на «Кинопоиске» весной.

Чернокожая Мистле и азиатка Мильва — свежее пополнение третьего сезона «Ведьмака». Прогресс не стоит на месте. hbo

Тизер «Интервью с вампиром» показал привычный быт упырей. И объявил примерную дату выхода.