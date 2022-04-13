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Звезда «Шан-Чи» раскритиковал новый сериал Marvel

Источник: Marvel Studios

Звезда самого китайского блокбастера Marvel «Шан-Чи и Легенда десяти колец» Симу Лю — парень непростой. В своё время от него досталось диснеевской «Мулан» и белым людям, которые сняли этот переполненный азиатскими стереотипами ремейк. Причём это было ещё в его бытность ноунеймом, до премьеры марвеловского сольника. Тогда же он пафосно обещал сотворить историю с «Шан-Чи», толкая речи про разрушителей барьеров и торжество культуры и радости.

И вот актёр снова не полез за словом в карман — в этот раз при просмотре «Лунного рыцаря» с Оскаром Айзеком и Итаном Хоуком. К слову, претензии Лю были адресованы именно к последнему, а точнее, к тому, кто учил его говорить на мандарине

Артуру Хэрроу надо уволить своего учителя мандаринского.

Симу Лю, канадец, знает, о чём говорит

С Лю поспешили согласиться пользователи сети, отметив, что это особенно бросилось в глаза на фоне восхитительно проделанной работы студии над «Шан-Чи».

Ну зато с репрезентацией у нового сериала Marvel проблем точно нет. Режиссёр Мохамед Диаб хвалился, что привлёк к проекту египетских актёров, монтажёра, дизайнера костюмов, художника-постановщика и композитора. И гватемальца Оскара Айзека.

Теги
Лунный Рыцарь
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Источник фотографий: Depositphotos

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