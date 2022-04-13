Арья Старк не скучает по «Игре престолов»

Ещё не все участники актёрского состава «Игры престолов» опрошены вездесущей прессой на тему их переживаний о завершившемся сериале. Исполнительницу роли Арьи Старк недавно расспрашивал журнал GQ UK, и Мэйси Уильямс пришлось делиться своими мыслями о расставании с проектом. Но на вопрос, по каким вещам в сериале она скучает сильнее всего, актриса ответила, что ни по каким.

Не думаю, что это здоровый подход — скучать по сериалу, потому что я его любила. Я отношусь к нему с большой любовью и гордостью. Но зачем бы мне печалиться о лучшей вещи, когда либо случавшейся в моей жизни? Я не хочу ассоциировать её с болезненными переживаниями.

Тем не менее сложностей хватало, но исключительно по объективным причинам — Уильямс призналась, что в определённый момент Арья как персонаж вызывала в ней отторжение из-за личных переживаний актрисы, связанных с взрослением, восприятием себя, стремлением дорасти до ожиданий окружающего мира.

Ну и, конечно же, не обошлось без дежурного вопроса о потенциальном возвращении в Вестерос. Ответ получился под стать— дежурным.

Это возможно лишь в подходящее время и при участии подходящих людей. И это должно вписываться в контекст остальных спин-оффов и вселенной «Игры престолов» в целом. Ну и если это случится в подходящее время для меня.

Короче, у Арьи-путешественницы солидный список требований к потенциальному продолжению истории.