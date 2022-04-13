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Первоисточник: screenrant.com Прямая ссылка на новость:

Новые кадры весеннего спецэпизода «Доктора Кто» показывают костюм Джоди Уиттакер в китайском стиле

Источник: BBC One

Недавно вышел трейлер весеннего спецвыпуска «Доктора Кто» «Легенда о морских дьяволах», где вся команда путешественников во времени окажется на пиратском корабле и будет противостоять древним рептилиям-амфибиям Земли из прошлого, а теперь BBC America расщедрилась на новые кадры спецэпизода. В интервью Джоди Уиттакер сказала, что в новом костюме Доктора чувствовала себя на миллион долларов.

Кадры из сериала «Доктор Кто» Кадры из сериала «Доктор Кто» Кадры из сериала «Доктор Кто» Кадры из сериала «Доктор Кто»

Ещё будущий спецвыпуск не минует тема ЛГБТ: отношения Доктора и её спутницы Ясмин Хан выйдут на новый уровень. Ну, видимо, шоураннер сериала Крис Чибнелл перед уходом решил оторваться по полной, сгорел сарай — гори и хата. Нет, дело не в нетолерантности, просто даже если намеки на это в течение сезонов (особенно явный был в новогоднем спецэпизоде) были сняты максимально нелепо, то чего тогда ждать от левел-апа.

Кадры из сериала «Доктор Кто» Кадры из сериала «Доктор Кто» Кадры из сериала «Доктор Кто» Кадры из сериала «Доктор Кто»

Что касается нового шоураннера, им снова станет Рассел Т. Дэвис, а ещё один экс-шоураннер сериала Стивен Моффат с полной уверенностью говорит, что больше в этот проект — ни ногой.

Теги
КадрыДоктор Кто
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Источник фотографий: Depositphotos

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