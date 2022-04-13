Новые кадры весеннего спецэпизода «Доктора Кто» показывают костюм Джоди Уиттакер в китайском стиле

Недавно вышел трейлер весеннего спецвыпуска «Доктора Кто» «Легенда о морских дьяволах», где вся команда путешественников во времени окажется на пиратском корабле и будет противостоять древним рептилиям-амфибиям Земли из прошлого, а теперь BBC America расщедрилась на новые кадры спецэпизода. В интервью Джоди Уиттакер сказала, что в новом костюме Доктора чувствовала себя на миллион долларов.

Ещё будущий спецвыпуск не минует тема ЛГБТ: отношения Доктора и её спутницы Ясмин Хан выйдут на новый уровень. Ну, видимо, шоураннер сериала Крис Чибнелл перед уходом решил оторваться по полной, сгорел сарай — гори и хата. Нет, дело не в нетолерантности, просто даже если намеки на это в течение сезонов (особенно явный был в новогоднем спецэпизоде) были сняты максимально нелепо, то чего тогда ждать от левел-апа.

Что касается нового шоураннера, им снова станет Рассел Т. Дэвис, а ещё один экс-шоураннер сериала Стивен Моффат с полной уверенностью говорит, что больше в этот проект — ни ногой.