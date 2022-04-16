 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Метагалактический мегакинопортал
Экстренная IMAX-помощь: специализированная афиша экшена «Скорая» от Майкла Бэя Кейли Куоко подставили! Трейлер второго сезона «Бортпроводницы» анонсирует новую интригу Кристин Милиоти возвращается к мужу-социопату в трейлере второго сезона «Игрушки для взрослых» Разочарованная: Эми Адамс в образе принцессы Жизель на съёмках «Зачарованной 2» Байкерские страсти бушуют в трейлере четвёртого сезона «Майянцев»
СЕРИАЛЫ
217
 
Прямая ссылка на новость:

Культисты и китайцы в трейлере второго сезона триллера «Эпидемия»

Китайцы-миротворцы, шаманы, язычники и прочие интересности. Отечественный стриминговый сервис Premiere выпустил трейлер второго сезона постапокалиптического триллера «Эпидемия» с Кириллом Кяро, Юрой Борисовым и Александром Робаком.

Продолжение стартует на цифровой платформе уже на следующей неделе, 21 апреля.

В продолжении мрачного фантастического триллера по роману Яны Вагнер «Вонгозеро» о жизни в условиях эпидемии смертельного вируса также снимаются Виктория Исакова, Марьяна Спивак, Наталья Земцова, Виктория Агалакова и Эльдар Калимулин.

Постановщиков второго сезона числится Дмитрий Тюрин, а сценарий написал Роман Кантор. Производственный процесс курирует студия 1-2-3 Production.

Теги
ВидеоЭпидемияТрейлер
Комментарии

Ещё на эту тему

18Второй сезон «Эпидемии» с Юрой Борисовым и Кириллом Кяро получил точную дату выхода 9Первые мрачные кадры продолжения триллера «Эпидемия»

Тоже интересно

13«Лига справедливости Зака Снайдера» и «Чёрная вдова» возглавили список самых распираченных фильмов 2021 года 29«Оскар» Тому Холланду! Актёру предложили провести церемонию награждения 5Демон-принц Хаоса Неделимого выходит на поле последней резни в Total War: Warhammer III 0Тираж манги «У Коми проблемы с общением» превысил 6 млн копий 1Ацущи Окубо закончил последнюю главу манги «Пламенный отряд»

Далее на КГ

0
Седьмой сезон «Чужестранки» уже снимают (фото)
 0
Гибкая Хейли Этвелл засветила блестящий костюм своей героини из экшена «Миссия невыполнима 7» (фото)
 0
КГ играет: Игровые коллажи № 75 и 76
 1
Гарри Босх — частный сыщик в свежем трейлере восьмого сезона «Босха»
 2
Кристофер Нолан здесь закон! Звезда «Судьи Дредда» пополнила безразмерный каст «Оппенгеймера»
 4
Бэтмен Майкла Китона в обновлённом костюме на слитом промо-фото «Флэша»
 2
Очень мало Самары Уивинг! Первые кадры из романтической комедии «Дублёр»
 2
Основные фигуранты криминальной драмы на персонажных постерах «Предложения»
 6
Marvel выдвинет на премию «Эмми» сериалы «Локи», «Соколиный глаз» и «Лунный Рыцарь»
 1
HBO Max экранизирует комикс DC «Мёртвые мальчики-детективы»
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
 
 
 
 
 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Твиттер Телеграм ICQ

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
1Лазер-шоу «Три дебила» – 511: «Все старые ножи» и «Боги хеви-метала»
 
2Ноль кадров в секунду – 417: Генератор Лар
 
13Ноль кадров в секунду – спецвыпуск 108: Наш идеальный ремейк Max Payne
 
2ЕВА
 
 
8Телеовощи – 439: Как росли спартанцы
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Новые комментарии

ICQ ВКонтакте YouTube Инстаграм ВК.Аниме

Популярные трейлеры

Все Кино Сериалы Игры Аниме
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2022 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru