Культисты и китайцы в трейлере второго сезона триллера «Эпидемия»

Китайцы-миротворцы, шаманы, язычники и прочие интересности. Отечественный стриминговый сервис Premiere выпустил трейлер второго сезона постапокалиптического триллера «Эпидемия» с Кириллом Кяро, Юрой Борисовым и Александром Робаком.

Продолжение стартует на цифровой платформе уже на следующей неделе, 21 апреля.

В продолжении мрачного фантастического триллера по роману Яны Вагнер «Вонгозеро» о жизни в условиях эпидемии смертельного вируса также снимаются Виктория Исакова, Марьяна Спивак, Наталья Земцова, Виктория Агалакова и Эльдар Калимулин.

Постановщиков второго сезона числится Дмитрий Тюрин, а сценарий написал Роман Кантор. Производственный процесс курирует студия 1-2-3 Production.