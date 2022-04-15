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Первоисточник: collider.com Прямая ссылка на новость:

Гарри Босх — частный сыщик в свежем трейлере восьмого сезона «Босха»

Это только начало. В сети появился свежий, расширенный трейлер условного восьмого сезона детективной драмы «Босх». После завершения сериала на Amazon его подхватил бесплатный видеосервис портала IMDb и продлил в качестве спин-оффа под названием «Босх: Наследие». По сюжету же это прямой сиквел с сохранившимся актёрском составом во главе с Титусом Уэлливером.

К слову, потоковый сервис сменил название — из IMDb TV его переименовали в Freevee.

Свежий сезон, стартующий 6 мая, представляет собой свободную адаптацию романа Майкла Коннелли The Wrong Side of Goodbye. Бывший детектив лос-анджелесской полиции Гарри Босх в исполнении Уэлливера начинает новую главу своей жизни в роли частного сыщика.

В сериале также снимаются Стивен А. Чанг, Дениз Санчес, Кейт Бёртон, Джей Родригес, Майкл Роуз и вместе с ними Мими Роджерс и Мэдисон Линтц из оригинального сериала.

Теги
ВидеоБосхТрейлер
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Источник фотографий: Depositphotos

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