 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
Неделя сериалов на КГ — главные новости 4–10 апреля Доктор Стрэндж сотворит настоящее чудо — он покажет нам первый трейлер «Аватара 2» Первый взгляд на Цири, Йеннифер и Геральта на фото со съёмок третьего сезона «Ведьмака» Дэвид Кроненберг возвращается к боди-хоррору в тизере фильма «Преступления будущего» с Кристен Стюарт «Полицейский из Беверли-Хиллз 4» потерял двух режиссёров, чтобы найти нового с отсутствием опыта
СЕРИАЛЫ
112
 
Первоисточник: twitter.com Прямая ссылка на новость:

Седьмой сезон «Чужестранки» уже снимают (фото)

Творческая команда фантастической драмы «Чужестранка» не теряет времени даром после вынужденного простоя в производстве. Задержавшийся из-за пандемии шестой сезон долго добирался до экранов и слегка потерял в весе (из первоначально заявленных 12 эпизодов оставили 8), зато «потолстевший» на четыре серии седьмой сезон долго ждать себя не заставит.

Съёмки продолжения уже стартовали, и участники главного каста передают привет с производственных полей.

Промо-арт сериала «Чужестранка»

На фото запечатлено семейство Фрейзеров-Маккензи — Брианна (Софи Скелтон), Клэр (Катрина Балф), Джейми (Сэм Хьюэн) и Роджер (Ричард Рэнкин).

Предполагается, что седьмой сезон охватит оставшуюся часть шестого романа «Дыхание снега и пепла» и экранизирует седьмой роман «Эхо прошлого». За сериал по книжной серии Дианы Гэблдон отвечает шоураннер Мэттью Б. Робертс («Каприка»). Производством среди прочих заведует Sony Pictures Television.

Теги
ГалереяЧужестранка
Комментарии

Ещё на эту тему

+«Чужестранка» по романам Дианы Гэблдон получит приквел 1Война на пороге в трейлере шестого сезона «Чужестранки»

Тоже интересно

0Наконец-то! «Острые козырьки» получили дату выхода финального сезона 1Мини-сериал о съёмках «Крёстного отца» получил дату выхода 8Эндрю Гарфилд рассказал о реакции Sony на утечки до премьеры «Человека-паука: Нет пути домой» 18Режиссёр Сэм Рэйми считает, что легко можно снять «Человека-паука 4» с Тоби и Кирстен 4Битва за человечество и человечность — вышел новый тизер боевика Halo

Далее на КГ

0
Гибкая Хейли Этвелл засветила блестящий костюм своей героини из экшена «Миссия невыполнима 7» (фото)
 0
КГ играет: Игровые коллажи № 75 и 76
 1
Гарри Босх — частный сыщик в свежем трейлере восьмого сезона «Босха»
 2
Кристофер Нолан здесь закон! Звезда «Судьи Дредда» пополнила безразмерный каст «Оппенгеймера»
 4
Бэтмен Майкла Китона в обновлённом костюме на слитом промо-фото «Флэша»
 2
Очень мало Самары Уивинг! Первые кадры из романтической комедии «Дублёр»
 2
Основные фигуранты криминальной драмы на персонажных постерах «Предложения»
 6
Marvel выдвинет на премию «Эмми» сериалы «Локи», «Соколиный глаз» и «Лунный Рыцарь»
 1
HBO Max экранизирует комикс DC «Мёртвые мальчики-детективы»
 1
Лазер-шоу «Три дебила». Выпуск 511: «Все старые ножи» и «Боги хеви-метала»
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
 
 
 
 
 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Твиттер Телеграм ICQ

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
1Лазер-шоу «Три дебила» – 511: «Все старые ножи» и «Боги хеви-метала»
 
2Ноль кадров в секунду – 417: Генератор Лар
 
13Ноль кадров в секунду – спецвыпуск 108: Наш идеальный ремейк Max Payne
 
2ЕВА
 
 
8Телеовощи – 439: Как росли спартанцы
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Новые комментарии

ICQ ВКонтакте YouTube Инстаграм ВК.Аниме
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2022 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru