Седьмой сезон «Чужестранки» уже снимают (фото)

Творческая команда фантастической драмы «Чужестранка» не теряет времени даром после вынужденного простоя в производстве. Задержавшийся из-за пандемии шестой сезон долго добирался до экранов и слегка потерял в весе (из первоначально заявленных 12 эпизодов оставили 8), зато «потолстевший» на четыре серии седьмой сезон долго ждать себя не заставит.

Съёмки продолжения уже стартовали, и участники главного каста передают привет с производственных полей.

На фото запечатлено семейство Фрейзеров-Маккензи — Брианна (Софи Скелтон), Клэр (Катрина Балф), Джейми (Сэм Хьюэн) и Роджер (Ричард Рэнкин).

Предполагается, что седьмой сезон охватит оставшуюся часть шестого романа «Дыхание снега и пепла» и экранизирует седьмой роман «Эхо прошлого». За сериал по книжной серии Дианы Гэблдон отвечает шоураннер Мэттью Б. Робертс («Каприка»). Производством среди прочих заведует Sony Pictures Television.