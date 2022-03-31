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Первые мрачные кадры продолжения триллера «Эпидемия»

Отечественный видеосервис Premiere опубликовал первые кадры из второго сезона «Эпидемии». Точной даты возвращения у многосерийного фантастического триллера пока нет, но уже известно, что свежие эпизоды начнут выходить в апреле.

Кадры из сериала «Эпидемия» Кадры из сериала «Эпидемия» Кадры из сериала «Эпидемия» Кадры из сериала «Эпидемия»

В продолжении многосерийного хита по роману Яны Вагнер «Вонгозеро» снимаются Кирилл Кяро, Марьяна Спивак, Александр Робак и другие. За режиссуру второго сезона отвечает Дмитрий Тюрин. За производственный процесс отвечает студия 1-2-3 Production.

В ближайшее время можно ожидать трейлера, который наверняка и объявит точную дату возвращения сериала на экраны.

Кадры из сериала «Эпидемия» Кадры из сериала «Эпидемия» Кадры из сериала «Эпидемия» Кадры из сериала «Эпидемия» Кадры из сериала «Эпидемия» Кадры из сериала «Эпидемия»
Теги
КадрыГалереяЭпидемия
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Источник фотографий: Depositphotos

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