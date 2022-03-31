Первые мрачные кадры продолжения триллера «Эпидемия»

Отечественный видеосервис Premiere опубликовал первые кадры из второго сезона «Эпидемии». Точной даты возвращения у многосерийного фантастического триллера пока нет, но уже известно, что свежие эпизоды начнут выходить в апреле.

В продолжении многосерийного хита по роману Яны Вагнер «Вонгозеро» снимаются Кирилл Кяро, Марьяна Спивак, Александр Робак и другие. За режиссуру второго сезона отвечает Дмитрий Тюрин. За производственный процесс отвечает студия 1-2-3 Production.

В ближайшее время можно ожидать трейлера, который наверняка и объявит точную дату возвращения сериала на экраны.