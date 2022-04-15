Даёшь матриархат! Высокоразвитые женщины и одичавшие мужики в трейлере комедии «Два холма»

Добро пожаловать в райский (или вроде того) экогород, где почти нет мужчин. Стриминговый сервис START презентует свежий отечественный проект — первый матриархальный сериал под интригующим названием «Два холма». Премьера комедийной антиутопии состоится на цифровой платформе 28 апреля.

События разворачиваются в будущем, где эпидемия выкосила почти всё мужское население, а в новом мире женщины возводят первый город без мужчин, одичавшие остатки которых вместе с верными им женщинами населяют заброшенные мегаполисы. Так и сосуществуют райский город Два холма и адский постапокалипсис за его границами, пока Рада Еленовна из столицы высокотехнологичного матриархата не встречает за его пределами одичавшего «примата» Геру.

В сериале снимаются Пелагея Невзорова, Никита Кологривый, Анна Снаткина, Владимир Епифанцев, Светлана Камынина, Андрей Скороход, Жанна Эппле, Филипп Бледный, Дмитрий Белоцерковский, Евгения Дмитриева и другие.

И постер: