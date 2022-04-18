Новые сериалы недели: наш «Чернобыль» и свежая фантастика от Алекса Куртцмана

В ближайшее время сериаломанов ждут разножанровые релизы. В списке сериалов недели оказались отечественная остросюжетная драма «Чернобыль» с Игорем Петренко, политическая драма «Газлит» об Уотергейтском скандале и фантастическая драма «Человек, который упал на Землю» о чернокожем пришельце-спасителе.
Понедельник, 18 апреля
драма
В ролях Боб Оденкёрк, Ри Сихорн, Патрик Фабиан, Джин Н. Чавес, Майкл Маккин, Майкл Мэндо
Создатель Винс Гиллиган, Питер Гулд
События сериала разворачиваются в 2002 году, сюжет сосредоточен на жизни мелкого адвоката Сола Гудмана за шесть лет до его появления в «Во все тяжкие». Главному герою приходится барахтаться в целом ворохе всевозможных проблем на пути к мечте — открытию собственной адвокатской конторы в Альбукерке.
Вторник, 19 апреля
драма
В ролях Игорь Петренко, Надежда Михалкова, Дмитрий Ульянов, Мария Андреева, Александр Ильин-младший, Владимир Юматов
Действие ретро-сериала о событиях 30-летней давности разворачивается с апреля по декабрь 1986 года. Параллельно с основными событиями — катастрофой на АЭС — рассказывается история о том, как украинскому отделу КГБ СССР становится известно об интересе, проявляемом иностранными спецслужбами к Чернобыльской атомной электростанции.
Зрителей ждёт знакомство с отечественным сериалом «Чернобыль», который, понятное дело, не имеет никакого отношения к одноимённому проекту HBO. Детективный триллер с Игорем Петренко исследует теорию о вмешательстве иностранных спецслужб.
драма, детектив, приключенческий, боевик, триллер
В ролях Джей Ди Пардо, Эдвард Джеймс Олмос, Сара Болджер, Клэйтон Карденас, Ричард Кебрал, Майкл Ирби
Создатель Курт Саттер
Спин-офф «Сынов анархии» повествует о байкерском клубе «Майянцы», ведущем дела на границе Мексики и Калифорнии. Главный герой истории — Эзекиэль «Эз» Рейес, после отсидки вернувшийся домой. Парень вынужден приспосабливаться к своему новому статусу человека вне закона в родном городе, где у него когда-то были все шансы на исполнение заветной американской мечты.
Среда, 20 апреля
комедия
В ролях Наташа Лионн, Грета Ли, Юл Васкес, Элизабет Эшли, Чарли Барнетт, Хлоя Севиньи
Создатель Эми Полер, Лесли Хэдланд, Наташа Лионн
В свой 36-й день рождения Надя умирает и вновь просыпается живой. Она застряла во временной петле и не может выбраться из бесконечной череды смертей.
драма
В ролях Эймин Джозеф, Эндрю Ховард, Билли Магнуссен, Камила Банус, Картер Хадсон, Демсон Идрис
Создатель Эрик Амадио, Джон Синглтон
Пятый сезон наркодрамы завершится десятым эпизодом Fault Lines. В начале апреля кабельный канал FX продлил сериал на шестой сезон.
Четверг, 21 апреля
комедия, триллер
В ролях Кейли Куоко, Михиль Хаусман, Мишель Гомес, Заша Мэмет, Рози Перес, Колин Вуделл
Создатель Стив Йоки
Стюардесса Кассандра Боуден как-то вечером знатно загуляла с привлекательным пассажиром своего рейса и провела с ним бурную ночь, о которой мало что помнит. Просыпается Кэсси с гудящей от похмелья головой в постели с мёртвым телом. Теперь ей жизненно необходимо выяснить, что же всё-таки стряслось прошлой ночью, и отыскать настоящего убийцу, чтобы снять с себя подозрения.
комедия
В ролях Роуз Макивер, Уткарш Амбудкар, Доменик Ди Роса, Найджел Даунер, Эшер Гродман, Тристан Д. Лалла
Создатель Джо Порт, Джо Уайзман
Первый сезон мистической комедии завершится восемнадцатым эпизодом Farnsby & B. В январе телеканал CBS продлил сериал на второй сезон.
Воскресенье, 24 апреля
драма
В ролях Джулия Робертс, Шон Пенн, Дэн Стивенс, Ши Уигхэм, Нат Факсон, Крис Коннер
Создатель Робби Пикеринг
И снова Уотергейт. Свежая художественная интерпретация событий вокруг знаменитого скандала обещает поведать прежде не рассказывавшиеся истории и представит забытых персонажей, вовлечённый в громкое дело.
Мини-сериал по мотивам реальных событий Уотергейта. Знаменитый политический скандал конца XX века вновь в центре внимания. Возможно. проект привлечёт внимание любителей подобной тематики и поклонников Джулии Робертс или Дэна Стивенса.
драма, фантастика
В ролях Чиветель Эджиофор, Наоми Харрис, Джимми Симпсон, Роб Делани, Кейт Малгрю, Билл Найи
Создатель Алекс Куртцман, Дженни Люмет
Инопланетянин прибывает на Землю в крайне ответственный для эволюции человечества момент. Главный герой вынужден противостоять своему прошлому, чтобы определить будущее нашей планеты.
Очередная фантастическая история от Алекса Курцмана. Она связана с космосом, но не связана со «Стартреком». Если верить промо-материалам, Чиветель Эджиофор — инопланетянин, свалившийся на Землю, чтобы спасти свой вид, а заканчивается всё тем, что спасают почему-то наш.
комедия
В ролях Билл Хейдер, Генри Уинклер, Стивен Рут, Сара Голдберг, Энтони Кэрриган, Гленн Флешлер
Создатель Билл Хейдер
Сюжет рассказывает о бывшем спецназовце, который теперь за очень скромную плату работает наёмным убийцей где-то на среднем Западе. Снедаемый одиночеством и отсутствием перспектив в жизни, главный герой отправляется в Лос-Анджелес выполнить очередной заказ. Там он знакомится с группой дружелюбных молодых актёров, которые готовы с распростёртыми объятьями принять к себе в труппу новичка.
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