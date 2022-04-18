Новые сериалы недели: наш «Чернобыль» и свежая фантастика от Алекса Куртцмана

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Действие ретро-сериала о событиях 30-летней давности разворачивается с апреля по декабрь 1986 года. Параллельно с основными событиями — катастрофой на АЭС — рассказывается история о том, как украинскому отделу КГБ СССР становится известно об интересе, проявляемом иностранными спецслужбами к Чернобыльской атомной электростанции.

Зрителей ждёт знакомство с отечественным сериалом «Чернобыль», который, понятное дело, не имеет никакого отношения к одноимённому проекту HBO. Детективный триллер с Игорем Петренко исследует теорию о вмешательстве иностранных спецслужб.