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СЕРИАЛЫ
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Новые сериалы недели: наш «Чернобыль» и свежая фантастика от Алекса Куртцмана

Источник: Wink

В ближайшее время сериаломанов ждут разножанровые релизы. В списке сериалов недели оказались отечественная остросюжетная драма «Чернобыль» с Игорем Петренко, политическая драма «Газлит» об Уотергейтском скандале и фантастическая драма «Человек, который упал на Землю» о чернокожем пришельце-спасителе.

Понедельник, 18 апреля

 
Сезон6
AMC
Лучше звоните Солу Better Call Saul

драма

В ролях Боб Оденкёрк, Ри Сихорн, Патрик Фабиан, Джин Н. Чавес, Майкл Маккин, Майкл Мэндо

Создатель Винс Гиллиган, Питер Гулд

События сериала разворачиваются в 2002 году, сюжет сосредоточен на жизни мелкого адвоката Сола Гудмана за шесть лет до его появления в «Во все тяжкие». Главному герою приходится барахтаться в целом ворохе всевозможных проблем на пути к мечте — открытию собственной адвокатской конторы в Альбукерке.

Видео

Вторник, 19 апреля

 
Премьера+
Канал неизвестен
Чернобыль

драма

В ролях Игорь Петренко, Надежда Михалкова, Дмитрий Ульянов, Мария Андреева, Александр Ильин-младший, Владимир Юматов

Действие ретро-сериала о событиях 30-летней давности разворачивается с апреля по декабрь 1986 года. Параллельно с основными событиями — катастрофой на АЭС — рассказывается история о том, как украинскому отделу КГБ СССР становится известно об интересе, проявляемом иностранными спецслужбами к Чернобыльской атомной электростанции.

Зрителей ждёт знакомство с отечественным сериалом «Чернобыль», который, понятное дело, не имеет никакого отношения к одноимённому проекту HBO. Детективный триллер с Игорем Петренко исследует теорию о вмешательстве иностранных спецслужб.

Видео

 
Сезон4
FX
Майянцы Mayans M.C.

драма, детектив, приключенческий, боевик, триллер

В ролях Джей Ди Пардо, Эдвард Джеймс Олмос, Сара Болджер, Клэйтон Карденас, Ричард Кебрал, Майкл Ирби

Создатель Курт Саттер

Спин-офф «Сынов анархии» повествует о байкерском клубе «Майянцы», ведущем дела на границе Мексики и Калифорнии. Главный герой истории — Эзекиэль «Эз» Рейес, после отсидки вернувшийся домой. Парень вынужден приспосабливаться к своему новому статусу человека вне закона в родном городе, где у него когда-то были все шансы на исполнение заветной американской мечты.

Видео

Среда, 20 апреля

 
Сезон2
Netflix
Жизни матрёшки Russian Doll

комедия

В ролях Наташа Лионн, Грета Ли, Юл Васкес, Элизабет Эшли, Чарли Барнетт, Хлоя Севиньи

Создатель Эми Полер, Лесли Хэдланд, Наташа Лионн

В свой 36-й день рождения Надя умирает и вновь просыпается живой. Она застряла во временной петле и не может выбраться из бесконечной череды смертей.

Видео, Сайт

 
Конец сезона5
FX
Снегопад Snowfall

драма

В ролях Эймин Джозеф, Эндрю Ховард, Билли Магнуссен, Камила Банус, Картер Хадсон, Демсон Идрис

Создатель Эрик Амадио, Джон Синглтон

Пятый сезон наркодрамы завершится десятым эпизодом Fault Lines. В начале апреля кабельный канал FX продлил сериал на шестой сезон.

Видео

Четверг, 21 апреля

 
Сезон2
HBO Max
Бортпроводница The Flight Attendant

комедия, триллер

В ролях Кейли Куоко, Михиль Хаусман, Мишель Гомес, Заша Мэмет, Рози Перес, Колин Вуделл

Создатель Стив Йоки

Стюардесса Кассандра Боуден как-то вечером знатно загуляла с привлекательным пассажиром своего рейса и провела с ним бурную ночь, о которой мало что помнит. Просыпается Кэсси с гудящей от похмелья головой в постели с мёртвым телом. Теперь ей жизненно необходимо выяснить, что же всё-таки стряслось прошлой ночью, и отыскать настоящего убийцу, чтобы снять с себя подозрения.

Видео

 
Конец сезона1
CBS
Призраки Ghosts

комедия

В ролях Роуз Макивер, Уткарш Амбудкар, Доменик Ди Роса, Найджел Даунер, Эшер Гродман, Тристан Д. Лалла

Создатель Джо Порт, Джо Уайзман

Первый сезон мистической комедии завершится восемнадцатым эпизодом Farnsby & B. В январе телеканал CBS продлил сериал на второй сезон.

Видео

Воскресенье, 24 апреля

 
Премьера+
Starz
Газлит Gaslit

драма

В ролях Джулия Робертс, Шон Пенн, Дэн Стивенс, Ши Уигхэм, Нат Факсон, Крис Коннер

Создатель Робби Пикеринг

И снова Уотергейт. Свежая художественная интерпретация событий вокруг знаменитого скандала обещает поведать прежде не рассказывавшиеся истории и представит забытых персонажей, вовлечённый в громкое дело.

Мини-сериал по мотивам реальных событий Уотергейта. Знаменитый политический скандал конца XX века вновь в центре внимания. Возможно. проект привлечёт внимание любителей подобной тематики и поклонников Джулии Робертс или Дэна Стивенса.

 
Премьера+
Showtime
Человек, который упал на Землю The Man Who Fell to Earth

драма, фантастика

В ролях Чиветель Эджиофор, Наоми Харрис, Джимми Симпсон, Роб Делани, Кейт Малгрю, Билл Найи

Создатель Алекс Куртцман, Дженни Люмет

Инопланетянин прибывает на Землю в крайне ответственный для эволюции человечества момент. Главный герой вынужден противостоять своему прошлому, чтобы определить будущее нашей планеты.

Очередная фантастическая история от Алекса Курцмана. Она связана с космосом, но не связана со «Стартреком». Если верить промо-материалам, Чиветель Эджиофор — инопланетянин, свалившийся на Землю, чтобы спасти свой вид, а заканчивается всё тем, что спасают почему-то наш.

Видео

 
Сезон3
HBO
Барри Barry

комедия

В ролях Билл Хейдер, Генри Уинклер, Стивен Рут, Сара Голдберг, Энтони Кэрриган, Гленн Флешлер

Создатель Билл Хейдер

Сюжет рассказывает о бывшем спецназовце, который теперь за очень скромную плату работает наёмным убийцей где-то на среднем Западе. Снедаемый одиночеством и отсутствием перспектив в жизни, главный герой отправляется в Лос-Анджелес выполнить очередной заказ. Там он знакомится с группой дружелюбных молодых актёров, которые готовы с распростёртыми объятьями принять к себе в труппу новичка.

Видео

Теги
Превью
Комментарии (1)

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