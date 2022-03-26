Халатность или диверсия? Вышел трейлер отечественной драмы «Чернобыль» с Игорем Петренко

Мультимедийная платформа Wink представила трейлер многосерийной драмы «Чернобыль» с Игорем Петренко в главной роли. Отечественный сериал, новости о котором появились ещё в 2019-м году, наконец-то готов к выходу — премьера состоится в онлайн-кинотеатре 19 апреля.

Драма расскажет о событиях, происходивших с апреля по декабрь 1986 года. На фоне борьбы с последствиями катастрофы на АЭС тянется другая сюжетная линия — в Припять приезжает подполковник военной контрразведки Андрей Николаев (Петренко), которому поручено разыскать шастающего в окрестностях сотрудника ЦРУ Альберта Ленца. Чуть ранее Украинский отдел КГБ СССР выяснил, что иностранные спецслужбы активно интересовались Чернобыльской атомной электростанцией.

Сериал срежиссировал Алексей Мурадов по сценарию Валентина Спиридонова («Марш Турецкого»). В актёрском составе также значатся Надежда Михалкова, Дмитрий Ульянов, Мария Андреева, Александр Ильин-младший, Владимир Юматов, Дмитрий Муляр, Александр Феклистов, Елена Яковлева и другие.

И постер: