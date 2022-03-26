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Джоэл и Элли в Питтсбурге — свежие закадровые фото экранизации The Last of Us

Источник: Naughty Dog

Съёмки амбициозной экранизации игрового хита The Last of Us для кабельного канала HBO продолжаются. На днях досужие фотографы отловили съёмочную команду фантастического триллера «Одни из нас» в Калгари — в объектив попали главные герои Джоэл (Педро Паскаль) и Элли (Белла Рэмси), а также их спутники Генри (Ламар Джонсон) и Сэм. Имеется и пара снимков опустевших улиц постапокалиптического Питтсбурга, по которому бродят персонажи.

Промо-арт сериала «Одни из нас»

Съёмки первого сезона продлятся до лета, поэтому актёров наверняка ещё не раз застукают за рабочим процессом.

Промо-арт сериала «Одни из нас» Промо-арт сериала «Одни из нас»

События экшен-триллера разворачиваются спустя 20 лет после почти полного уничтожения человеческой цивилизации. В центре истории — тяжёлое, полное опасностей путешествие по стране сурового контрабандиста Джоэла и его 14-летней спутницы Элли.

Пилотную серию снял Кантемир Балагов, остальные серии режиссируют Ясмила Жбанич и Али Аббаси. Сценарий написали креативный директор игры Нил Дракман и создатель «Чернобыля» Крэйг Мазин. Премьерная дата 10-серийного сериала пока неизвестна.

Теги
Одни из насHBO
Комментарии (4)

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