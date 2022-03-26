Джоэл и Элли в Питтсбурге — свежие закадровые фото экранизации The Last of Us

Съёмки амбициозной экранизации игрового хита The Last of Us для кабельного канала HBO продолжаются. На днях досужие фотографы отловили съёмочную команду фантастического триллера «Одни из нас» в Калгари — в объектив попали главные герои Джоэл (Педро Паскаль) и Элли (Белла Рэмси), а также их спутники Генри (Ламар Джонсон) и Сэм. Имеется и пара снимков опустевших улиц постапокалиптического Питтсбурга, по которому бродят персонажи.

Съёмки первого сезона продлятся до лета, поэтому актёров наверняка ещё не раз застукают за рабочим процессом.

События экшен-триллера разворачиваются спустя 20 лет после почти полного уничтожения человеческой цивилизации. В центре истории — тяжёлое, полное опасностей путешествие по стране сурового контрабандиста Джоэла и его 14-летней спутницы Элли.

Пилотную серию снял Кантемир Балагов, остальные серии режиссируют Ясмила Жбанич и Али Аббаси. Сценарий написали креативный директор игры Нил Дракман и создатель «Чернобыля» Крэйг Мазин. Премьерная дата 10-серийного сериала пока неизвестна.