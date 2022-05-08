Телеовощи. Выпуск 443: Портить жизнь и воздух

Оценки
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Содержание
Оценки эпизодов
|00:00 —
|Вступление
|03:12 —
|Обсуждение новостей
|01:04:33 —
|«Сияющие» (Shining Girls) — 1x01
|01:11:51 —
|«Оффлайн» — 1x01
|01:20:00 —
|«Два холма» — 1x01—02
|01:38:49 —
|«Предложение» (The Offer) — 1x01
|01:52:43 —
|«Лунный рыцарь» — 1x06 (финал сезона)
|02:28:12 —
|Halo — 1x07
|02:20:33 —
|«Последнее королевство» — 5x09
|02:27:40 —
|«Бортпроводница» — 2x02
|02:34:19 —
|«Медленные лошади» — 1x05 (финал сезона)
|02:46:58 —
|«Год культуры» — 2х09—10
|02:57:09 —
|«Напряги извилины» — 1x01
|03:05:34 —
|«Страйк» — 4x03
|03:17:40 —
|«Горец» — 1x10
|03:24:46 —
|«Прослушка» — 4x08
|03:32:00 —
|«В Филадельфии всегда солнечно» — 4x13 (финал сезона)
|03:44:21 —
|«Баффи — истребительница вампиров» — 3x01
|03:48:50 —
|«Футурама» — 5x09
|03:55:09 —
|«Звёздные войны: Войны клонов» — 5x10
|04:01:28 —
|«Нодамэ Кантабиле» — 1x02
|04:09:15 —
|«Бриджертоны» — 1x02
|04:23:39 —
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