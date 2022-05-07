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Первоисточник: twitter.com Прямая ссылка на новость:

Алый скарабей во всей красе на официальном кадре из финала «Лунного рыцаря»

В заключительной серии свою минутку супергероической славы получила главная героиня многосерийного экшена «Лунный Рыцарь» — супруга Марка Спектора (Оскар Айзек) Лейла Абдуллах Эль-Фаули (Мэй Каламави). В шестом эпизоде, которым завершился первый сезон сериала, она временно стала аватаром богини Таурт, покрасовалась в крылатом боевом костюме и поучаствовала в экшене. И по такому случаю даже выпустили красивый официальный кадр из финала.

Кадры из сериала «Лунный рыцарь»

Фантастический экшен о супергерое с множественным расстройством личности, снятый Джастином Бенсоном и Аароном Мурхедом вместе с шоураннером проекта Мохамедом Диабом по сценарию Джереми Слэйтера, пока находится в статусе мини-сериала. О продлении проекта на второй сезон Marvel Studios пока помалкивает.

Теги
КадрыГалереяЛунный рыцарьMarvel
Комментарии (3)

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Источник фотографий: Depositphotos

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