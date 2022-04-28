Хонсу и его аватар Оскар Айзек на свежем кадре из «Лунного Рыцаря»

Казалось бы, супергеройский сериал «Лунный Рыцарь» совсем недавно стартовал, а вот уже и подходит время прощаться — на стриминговом сервисе Disney+ вышел предпоследний эпизод приключенческой фантастики. И в честь этого портал Entertainment Weekly опубликовал свежий кадр из ключевого момента в пятом эпизоде под названием Asylum — с титульным персонажем (Оскар Айзек) и его невоображаемым спутником, богом луны Хонсу (Ф. Мюррей Абрахам).

Заключительный эпизод о супергерое с множественном расстройством личности выходит на экраны 4 мая. Разговоров о продлении приключенческого экшена по вселенной Marvel пока не заходило.