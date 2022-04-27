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Камала Хан любуется маской на свежем кадре из «Мисс Марвел»

Онлайн-пространство не позволяет зрителям забыть, что начало лета ознаменуется очередной марвеловской премьерой — многосерийной подростковой супергероикой «Мисс Марвел». Журнал Total Film ради такого дела опубликовал эксклюзивный кадр из сериала, где главная героиня в исполнении Иман Веллани любуется маской своей супергероини. Ну, не будем ей мешать.

Премьера состоится на цифровой платформе Disney+ 8 июня.

Кадры из сериала «Мисс Марвел»

Приключенческая фантастика расскажет о школьнице-мусульманке из Нью-Джерси. Камала Хан обожает играть в игры и писать фанфики. Она фанатеет по супергероям и просто с ума сходит по Капитану Марвел. Камала часто ощущает себя чужой не только в школе, но и дома, но когда обретает сверхспособности, надеется, что всё изменится к лучшему.

Теги
КадрыГалереяМисс Марвел
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Источник фотографий: Depositphotos

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