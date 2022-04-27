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Постер антологии «Любовь, смерть и роботы» обещает долгожданный тройничок

Авторы постера для третьего сезона знают толк в заманухах — свежий плакат полюбившейся зрителям антологии «Любовь, смерть и роботы» обещает долгожданный тройничок, но почти наверняка дразнится, потому что речь о вынесенных в название любви, смерти и роботах. Тем не менее поклонникам первых двух сезонов дополнительной стимуляции не потребуется — с удовольствием посмотрят и третий, который появится на Netflix 20 мая.

Постеры сериала «Любовь, смерть и роботы»

За сборником экспериментальных короткометражек по-прежнему зорко присматривают исполнительные продюсеры Тим Миллер («Дэдпул») и Дэвид Финчер («Охотник за разумом»).

Теги
ГалереяЛюбовь, смерть и роботыПостер
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Источник фотографий: Depositphotos

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