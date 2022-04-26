Диего с ножом и Бен с щупальцами на постерах третьего сезона «Академии Амбрелла»

Соцсети многосерийной фантастики «Академия Амбрелла» продолжают исправно поставлять персонажные постеры супергероев из параллельных вселенных. Добрались, наконец, до любителя метать ножи Диего (Дэвид Кастанеда) из основной пространственно-временной линии и Бена (Джастин Х. Мин) с его смертоносными щупальцами из иной реальности, где орудует «Академия Спэрроу».

Чем закончится противостояние двух супергеройских команд, подписчики стриминговой платформы Netflix узнают летом — премьера третьего сезона состоится 22 июня.

В адаптации одноимённого комикса Джерарда Уэя также снимаются Эйдан Галлахер, Том Хоппер, Роберт Шиэн, Эмми Рэвер-Лэмпан, Колм Фиор, Эллиот Пейдж, Джастин Корнвэлл, Джейк Эпштейн, Бритни Олдфорд, Дженезис Родригес и Кэззи Дэвид.