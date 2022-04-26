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Кристина Асмус и Данила Козловский общаются на первых кадрах сериала «Люся»

Анонсированная прошлым летом психологическая драмеди «Люся» не постыдилась показать свои первые кадры с Данилой Козловским и Кристиной Асмус, исполнителями главных ролей. Точной даты выхода у сериала пока нет, но премьеру на стриминговом сервисе Premiere грозятся устроить этим летом.

Кадры из сериала «Люся» Кадры из сериала «Люся» Кадры из сериала «Люся» Кадры из сериала «Люся»

Главный герой — изобретатель Сеня (Козловский), разработавший умную колонку под названием «Люся». Очевидно, устройство и впрямь отличается недюжинным интеллектом, потому что с «Люсей» Сеня начинает обсуждать свои личные проблемы и после череды задушевных бесед решает очеловечить свою верную подругу. Меж тем для воплощённого искусственного интеллекта Сеня становится объектом изучения таинственной человеческой натуры.

За режиссуру отвечает Иван Твердовский («Зоология», «Конференция»). В актёрском составе также значатся Иван Макаревич, Максим Виторган, Григорий Верник и Ян Цапник.

Теги
КадрыГалереяЛюся
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Источник фотографий: Depositphotos

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