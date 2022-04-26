Кристина Асмус и Данила Козловский общаются на первых кадрах сериала «Люся»

Анонсированная прошлым летом психологическая драмеди «Люся» не постыдилась показать свои первые кадры с Данилой Козловским и Кристиной Асмус, исполнителями главных ролей. Точной даты выхода у сериала пока нет, но премьеру на стриминговом сервисе Premiere грозятся устроить этим летом.

Главный герой — изобретатель Сеня (Козловский), разработавший умную колонку под названием «Люся». Очевидно, устройство и впрямь отличается недюжинным интеллектом, потому что с «Люсей» Сеня начинает обсуждать свои личные проблемы и после череды задушевных бесед решает очеловечить свою верную подругу. Меж тем для воплощённого искусственного интеллекта Сеня становится объектом изучения таинственной человеческой натуры.

За режиссуру отвечает Иван Твердовский («Зоология», «Конференция»). В актёрском составе также значатся Иван Макаревич, Максим Виторган, Григорий Верник и Ян Цапник.