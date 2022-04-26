Алисия Викандер в латексе на первых кадрах мини-сериала «Ирма Веп»

Кабельный канал HBO опубликовал первые кадры из своей летней премьеры — мини-сериала «Ирма Веп» с Алисией Викандер в главной роли. За постановку-переосмысление своего одноимённого фильма отвечает Оливье Ассайас. Премьеру запланировали на 6 июня.

В актёрском составе мини-сериала также значатся Том Старридж, Байрон Бауэрс, Ларс Айдингер, Девон Росс и Адриа Архона.

Викандер играет американскую кинозвезду Миру, приехавшую во Францию для съёмок в ремейке французского немого кино «Вампиры», где у неё главная роль. Переживающая расставание с любимым человеком и карьерные трудности Мира приступает к работе над картиной, и вскоре различия между ней и её героиней начинают странным образом стираться.