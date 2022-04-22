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Роуз Лесли находят и теряет Тео Джеймса в трейлере драмы «Жена путешественника во времени»

Цените каждое мгновение. Кабельный канал HBO опубликовал полноценный трейлер фантастической драмы «Жена путешественника во времени» с Роуз Лесли («Игра Престолов») и Тео Джеймсом («Дивергент») в главных ролях. К тому же видеоролик сообщил точную дату премьеру мини-сериала — 15 мая.

Шестисерийная экранизация одноимённого романа Одри Ниффенеггер рассказывает необычную историю любви художницы Клэр и библиотекаря Генри, чья супружеская жизнь осложняется спонтанными путешествиями мужа во времени.

Стивен Моффат («Шерлок») занимался сценарной адаптацией, а за режиссуру отвечает Дэвид Наттер («Братья по оружию»). Наттер с Моффатом также числятся исполнительными продюсерами проекта. За производство отвечают Hartswood Films и Warner Bros. Television.

И постер:

Постеры сериала «Жена путешественника во времени»
Теги
ВидеоЖена путешественника во времениТрейлерHBO
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Источник фотографий: Depositphotos

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