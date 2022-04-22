Сексапильная Эмми Россам и кучерявый Мартин Фриман на кадрах «Анджелины»

История восхождения загадочной Анджелины на лос-анджелесские билборды продолжает обрастать промо-материалами. В сети появились кадры из мини-сериала «Анджелина» с основательно загримированной Эмми Россам в главной роли. На снимках также засветились Мартин Фриман и Хамиш Линклейтер.

Премьера на стриминговом сервисе Peacock состоится 19 мая.

Многосерийный байопик расскажет о восхождении к славе пробивной барышни Рене Голдберг. Дочь польских эмигрантов придумала себе броский псевдоним, выкрасилась в блондинку и стала таинственной роковой красоткой с лос-анджелесских билбордов.

И яркий постер в придачу: