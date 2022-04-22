 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Метагалактический мегакинопортал
Агент Колсон присоединился к пассажирам поезда «Сквозь снег» Вот так вот: Кристен Стюарт сыграет в романтическом триллере про женщин-бодибилдеров Съёмки спин-оффа «Соколиного глаза» про Эхо стартуют в ближайшее время Дэвид Кроненберг возвращается к боди-хоррору в тизере фильма «Преступления будущего» с Кристен Стюарт Роуз Лесли находят и теряет Тео Джеймса в трейлере драмы «Жена путешественника во времени»
СЕРИАЛЫ
187
 
Прямая ссылка на новость:

Сексапильная Эмми Россам и кучерявый Мартин Фриман на кадрах «Анджелины»

История восхождения загадочной Анджелины на лос-анджелесские билборды продолжает обрастать промо-материалами. В сети появились кадры из мини-сериала «Анджелина» с основательно загримированной Эмми Россам в главной роли. На снимках также засветились Мартин Фриман и Хамиш Линклейтер.

Премьера на стриминговом сервисе Peacock состоится 19 мая.

Кадры из сериала «Анджелина» Кадры из сериала «Анджелина» Кадры из сериала «Анджелина» Кадры из сериала «Анджелина»

Многосерийный байопик расскажет о восхождении к славе пробивной барышни Рене Голдберг. Дочь польских эмигрантов придумала себе броский псевдоним, выкрасилась в блондинку и стала таинственной роковой красоткой с лос-анджелесских билбордов.

И яркий постер в придачу:

Постеры сериала «Анджелина»
Теги
КадрыГалереяАнджелина
Комментарии

Ещё на эту тему

5«Анджелина» с Эми Россам получила дату выхода (видео) +Непохожая на себя Эмми Россам на съёмках сериала о секс-символе 80-х 6Пляжные активности Мартина Фримана и Эмми Россам на свежих закадровых фото «Анджелины»

Тоже интересно

8Только не котики! Студия Disney опять делает из классического мультфильма полнометражное кино 10Ико Ювайс показывает чудеса кунг-фу в трейлере фэнтези-боевика «Убийцы Ву: Кулак возмездия» 10Экшен про боевую принцессу выйдет на стриминге в разгар лета (фото) 0«Всё готово!» — актриса «Доктора Стрэнджа 2» сообщила об окончании пересъёмок фильма в TikTok 0Неделя сериалов на КГ — главные новости 31 января — 6 февраля

Далее на КГ

0
RPG Pathfinder: Wrath of the Righteous получила второе дополнение — Through the Ashes
 0
Stellaris: Overlord — до следующего обновления космической стратегии осталось меньше месяца
 0
Оби-Ван и Дарт Вейдер на свежем промо сериала «Оби-Ван Кеноби»
 1
Новая часть Tales from the Borderlands выйдет уже в этом году
 0
«Подземелье драконов» раздобыло логотип, подзаголовок и дату выхода
 2
«Крэйвен-охотник» с Аароном Тейлором-Джонсоном обзавёлся официальным логотипом (фото)
 0
Мало было DLC: Sonic Origins решили дополнительно испортить защитой от Denuvo
 6
Убийца богов Кристиан Бэйл и его страшный меч на промо «Тора: Любви и грома» (фото)
 6
Крис Хемсворт и его пленник Майлз Теллер на кадрах фантастического триллера «Побег из Спайдерхэд» Джозефа Косински
 25
Илон Маск назвал главную причину провала Netflix: слишком много повестки
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
 
 
 
 
 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Твиттер Телеграм ICQ

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
0Ноль кадров в секунду – 418: Слишком длинный х... меч
 
 
2ЕВА
 
 
1Телеовощи – 440: Мучения не заканчиваются
 
5Лазер-шоу «Три дебила» – 511: «Все старые ножи» и «Боги хеви-метала»
 
2Ноль кадров в секунду – 417: Генератор Лар
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Новые комментарии

ICQ ВКонтакте YouTube Инстаграм ВК.Аниме
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2022 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru