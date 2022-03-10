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«Анджелина» с Эми Россам получила дату выхода (видео)

Стриминговый сервис Peacock наконец-то созрел для анонса точной даты выхода мини-сериала «Анджелина» и по этому поводу выпустил специальный промо-ролик многосерийного байопика с Эми Россам в главной роли. Премьера состоится 19 мая.

Это история о восхождении к славе амбициозной Рене Голдберг. Дочь польских эмигрантов из Лос-Анджелеса придумала себе броский псевдоним, выкрасилась в блондинку и стала таинственной роковой красоткой с городских билбордов, а позже ещё и певицей с тремя студийными альбомами и множеством синглов.

Помимо Россам в проекте задействованы Мартин Фриман, Джефферсон Холл, Алекс Карповски, Лукас Гейдж, Чарли Роу, Майкл Ангарано и Молли Эфраим.

Теги
ВидеоАнджелина
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Источник фотографий: Depositphotos

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