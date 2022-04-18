«Я ничего не стал бы менять в концовке» — Иэн Глен поддержал шоураннеров «Игры престолов»

Знаменитый рыцарь френдзоны Джорах Мормонт на связи. Не поверите, но в свежей беседе с изданием Independent из миллиарда разнообразных вопросов интервьюер выбрал связанный с финалом «Игры престолов». Свежо, непредсказуемо, оригинально.

Исполнитель роли верного слуги и защитника Дейенерис Иэн Глен, как оказалось, состоит в лагере апологетов, с позволения сказать, творческих решений Дэвида Бениоффа и Д. Б. Уайса, подаривших нам феерическую и вот уж точно непредсказуемую концовку фэнтези-эпика. Актёр ухитрился рассмотреть в финале закономерность, присутствовавшую в сериале с первого сезона.

Многие зрители хотели совсем не того, чем завершился сериал, но «Игра престолов» поступала так с самого начала, и это всегда приводило в восторг. Никто не хотел, чтобы в первом сезоне обезглавили Неда Старка, мол, это неправильно, это невозможно! Но его казнили. И такие вот неожиданные события происходили на протяжении всего сериала. Я ничего не стал бы менять в концовке. Я был частью этого проекта, поэтому действительно понимал и поддерживал решения сценаристов и их выбор направления для сюжета. «Игра престолов» мне как родное дитя, поэтому, наверное, неудивительно, что я отзываюсь обо всём именно так.

Глен скромно умалчивает, что казнь Неда Старка была высечена в каноне первоисточника задолго до экранизации. Чего не скажешь о пресловутом финале.