Хирург Данила Козловский на первых кадрах мистической драмы «13 клиническая»

Отечественный онлайн-кинотеатр IVI сообщил о начале съёмочного процесса многосерийного проекта «13 клиническая». В сети опубликованы первые промо-кадры мистической драмы с Данилой Козловским в главной роли. Премьера запланирована на конец года.

Жуткие и трагичные события разворачиваются в стенах больницы, врачи которой воюют за жизни пациентов не только с разнообразными недугами, но и с нечистой силой — демонами и ведьмами. Ну и для пущей безысходности, Козловский играет хирурга Кирилла, который неизлечимо болен.

В актёрском составе также значатся Паулина Андреева, Виктория Исакова и Дмитрий Лысенков. Проект режиссирует Клим Козинский («Вне себя») по сценарию Андрея Золотарёва («Триггер»).